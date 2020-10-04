Anadolu Ajansından AZERTAC'a tebrik mesajı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Aslanov'a, Ermenistan'ın işgali altındaki Cebrail kentinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılması nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Kazancı, mesajında, Cebrail kentinin ve bununla birlikte Ermenistan işgali altındaki onlarca bölgenin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmasından dolayı mutluluk ve memnuniyetlerini ifade ederek, şunları kaydetti:

''30 yıldır devam eden haksız işgalin sonlandırılması sürecinde yaşanan gelişmeleri sizler gibi dünya medyasına ve bu şekilde dünya halklarına sunmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. 'İki devlet tek millet' inancıyla bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Anadolu Ajansı-AZERTAC kardeşliği ilelebet sürecektir. Bu duygularla, başta siz olmak üzere Azerbaycan halkının zaferleri kutlu olsun diyor, saygılarımı sunuyorum.''