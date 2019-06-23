Anadolu Ajansı saat verdi!
Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışının saat 19.30'da başlayacağını açıkladı.23 Haziran 2019 Pazar 18:44
Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışının saat 19.30 itibariyle başlayacağını duyurdu.
Yapılan açıklamadıa, "Sayın abonelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.30'da başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.
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