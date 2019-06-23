0553 313 94 23

Anadolu Ajansı saat verdi!

Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışının saat 19.30'da başlayacağını açıkladı.

23 Haziran 2019 Pazar 18:44
Anadolu Ajansı saat verdi!

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışının saat 19.30 itibariyle başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamadıa, "Sayın abonelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.30'da başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:44
  1. İstanbul
  2. Anadolu Ajansı
  3. seçim sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin..
    2. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye..
    3. İş-Kur’dan işverenlere ziyaret
    4. Almanya'da tehlike çanları: Terör..
    5. Anka Haber Ajansı seçim sonuçları son..
    6. Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik..
    7. İETT duyurdu! Sefer saatleri değişiyor
    8. Binali Yıldırım AK Parti İl..
    9. Pazaryeri’nde yağmur ve şükür duası..
    10. Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3..
    11. Sandığa giderken hayatını kaybetti
    12. Hindistan'da dini etkinlikte çadır..
    13. Hücre evlerinde enselenen 9 FETÖ'cü..
    14. Altınordu Cengiz Ünder’i takibe aldı!
    15. Anadolu Ajansı saat verdi!
    16. İran'dan İngiltere'ye flaş 'karar..
    17. Terme'deki selin yaraları sarılıyor
    18. Binali Yıldırım, AK Parti İl..
    19. Hamilton Fransa’da kazandı
    20. Binali Yıldırım'dan seçim sonuçlarına..
    21. Sayın abonelerimiz, İstanbul..
    22. Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty
    23. Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin..
    24. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    25. Canan Kaftancıoğlu ortaya çıktı!
    26. Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe..
    27. Kağızman’da PKK kaçırdıkları çobanı..
    28. Akçakale Eğitim-Bir-Sen " ilçede..
    29. MHP'den flaş seçim açıklaması!
    30. İran’dan ABD’nin yaptırım kararına..
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!