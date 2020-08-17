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Aktüel

Anadolu Ajansı çalışanlarına drone eğitimi verilmeye devam ediliyor

Teorik ve pratik eğitimler 4 gün sürecek

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:09:00 -
Anadolu Ajansı çalışanlarına drone eğitimi verilmeye devam ediliyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA), drone teknolojisini en üst seviyede kullanmak amacıyla kurum çalışanlarına verdiği eğitimler devam ediyor.

Eğitime katılan 19 çalışana, 20 Ağustos'a kadar teorik ve pratik drone kullanma bilgileri aktarılacak.

Kurum çalışanları, konferans salonundaki ilk üç günlük teorik eğitimin ardından açık alanda pratik yaparak eğitimi tamamlayacak.

Eğitimi tamamlayan personele İHA-1 drone ehliyeti verilecek.


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