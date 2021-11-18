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Medya Anadolu Ajansı Belarus-Polonya sınırında
Medya

Anadolu Ajansı Belarus-Polonya sınırında

Anadolu Ajansı, göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırında çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 13:23:00 -
Anadolu Ajansı Belarus-Polonya sınırında

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, 10 gündür göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırında çalışmalarına başladı.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin soğuk hava şartlarına rağmen bekleyişi sürüyor.

Aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 bin civarındaki bu kişiler, Polonya sınırı önündeki çadırlarda zor şartlarda beklerken, bazı gruplar ormanlık alanda kendi kurdukları kampta, bazıları da Belarus hükümetinin sınır tesislerinde hazırladığı kapalı lojistik merkezde kalıyor.

Belarus üzerinden bölgeye giren AA ekipleri, göçmenlerin bulunduğu kamptan abonelerine ve dünyaya yaşanan krizi aktarıyor.

Sınır boyunda bekleyen gruplara insani yardımlar da artıyor. Halkın ve yardım kuruluşlarının topladığı yardımların dağıtımı yapılırken, çocukların ve kadınların yiyecek ve ısınma ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Bazı gruplar zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunsa da Polonya güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor. Zaman zaman sınır ötesine geçen gruplar, tekrar Belarus topraklarına geri itiliyor.

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