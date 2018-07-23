Ana oyuncu yollarda

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, otomatik vitesli dizel Civic sedan ve hatchback modelinin Türkiye’de yeni satış rekoru kırmalarına yardımcı olacağını söyledi. Geçen yıl Civic sedanın yakaladığı satış başarısıyla Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olduklarını ve tarihlerindeki en yüksek satış rakamına ulaştıklarını anlatan Tsumura, “Bu başarı 2017 ile sınırlı kalmadı. Civic sedan bu yılın ilk 6 ayında ulaştığı 11 bin 509 adetlik satışla, pazardaki tüm daralmaya rağmen filo dışı satışlarda segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu” diye konuştu.

Artan talebe paralel olarak 2017 yılı sonunda ikinci vardiya üretimine başladıklarını belirten Tsumura, Birleşik Krallık’ı ihracat pazarlarına eklediklerini ve sağdan direksiyonlu Civic sedanı üretmeye başladıklarını dile getirdi.

HEDEF YILDA 32 BİN ADET SATIŞ

Takuya Tsumura, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de Türk müşterisinin uzun yıllardır yollara çıkmasını beklediği dizel motorlu Civic sedan ile Honda’nın Türkiye’deki rekorunu tazeleyeceğiz” dedi.

Haziran ayında binek otomobil pazarı yüzde 39 daralmasına rağmen Honda’nın satışlarını yüzde 12 artırdığına dikkati çeken Tsumura, “Dizel Civic sedanın yanı sıra dizel Civic hatchback’te de sunduğumuz 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği, rakipsiz bir güç-tüketim performansı sunuyor. Manuel ve otomatik vites seçeneğine sahip dizel motorlu Civic sedan modelimizden yıl sonuna kadar 32 bin adetlik bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Honda Türkiye Otomobil ve Motosiklet Satış Müdürü Serdar Akman ise “Bundan sonra ana oyuncumuz Civic sedan dizel otomatik olacak” diye konuştu.

157 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

Civic sedan dizel otomatik Elegance donanımı ile 157 bin 600 lira, Executive donanımı ile 169 bin 800 liraya satın alınabiliyor.

5 kapılı hatchback modeli ise Elegance donanımı ile 158 bin lira, Executive donanımı ile 172 bin liraya tercih edilebiliyor.

36 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Başta iç pazar olmak üzere ihraç edileceği 36 ülkede de büyük ilgi görmesi beklenen Civic sedan otomatik dizel, en son teknolojiye sahip 1.6 litrelik i-DTEC dizel motoruyla iki tekerden çekişli bir otomobilde ilk kez kullanıma sunulan 9 ileri otomatik şanzımanla ekonomi, konfor ve performansı bir arada sunuyor.