An be an kameralar yansıdı! Gençliğin içler acısı hali
Nevşehir'de okul çıkışında iki öğrenci grubu birbirine girdi.
Nevşehir’de okul çıkışı karşılaşan iki öğrenci grubunun kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avanos ilçesinde belirlenemeyen bir nedenle tartışan öğrenci grubu, okul çıkışında tekrar karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Bazı öğrenciler yanında getirdikleri sopalar ile diğer öğrencilere saldırdı. Sopalar ile tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı yine okuldan çıkan diğer öğrenciler ayırdı.
Kavga anı kameraya yansıdı.
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