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Spor Ampute Milli Takımı hocası: Falcao ve Van Persie için milyonlar geliyorsa bizim için de gelsinler
Spor

Ampute Milli Takımı hocası: Falcao ve Van Persie için milyonlar geliyorsa bizim için de gelsinler

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, 'Falcao ve Van Persie için milyonlar geliyorsa bizim için de gelsinler bizim için de gelsin.' diyerek futbolseverlerden kendilerini karşılamasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 03:05:00 -

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final mücadelesinde İspanya ile karşılaştı.

2. Kez Avrupa şampiyonu oldular

2017 Avrupa Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan milliler, 2021’de de kupayı havaya kaldırdı ve üst üste ikince kez şampiyon oldu.

"Falcao ve Van Persie için milyonlar geliyorsa, bizim için de gelsinler"

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Falcao ve Van Persie için milyonlar geliyorsa, bizim için de yarın herkesi saat 14.00'de İstanbul Havaalanı'na bekliyoruz." diyerek tüm futbolseveleri kendilerini karşılamaya davet etti.

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