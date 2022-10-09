  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte “Fatih Terim’e okkalı ceza verin” diyen başkan! Ve Erman Toroğlu o ismi açıkladı

Sapkın zırhı İstanbul Sözleşmesi diye tepinenlere tokat! Kadın cinayetlerinde büyük düşüş

Ukrayna duyurdu! Rusya'dan saldırı

KERKES Projesi İHA için kritik! Türkiye'den oyun değiştirici hamle olacak

'Pes' dedirten ihmalkarlık! Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol 3 aydır kapalı!

LGBT destekçilerine anket tokadı! Bu sonuç sapkınları şoka soktu

Rum kesimi silahlanma bütçesini ve silahlanmayı artırdı! İHA, füze ve saldırı helikopteri alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çarpık anlayışı reddediyoruz!

LGBT propaganda filminin bakanlıktan destek aldığı ortaya çıktı! Erdoğan'a ve hükümete hakaret etti, 9 ödül aldı!

Ev hanımlarına destek ödemesi: 1.400 TL para veriliyor! PTT’den alabilirsiniz
Spor Ampute Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu
Spor

Ampute Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1'lik skorla yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 22:01:00 -
Ampute Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Türkiye ile Angola karşılaştı.

Milliler; Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz ile müsabakaya başladı.

Angola Teknik Direktörü Augusto Sacumula; Sabastiao Cacumba, Celestino Antonio, Paciencia Felix, Hilario Kufula, Jose Jamba, Heno Adao ve Joao Chiquete'ye görev verdi.

Ay-yıldızlılar, 19. dakikada Ömer Güleryüz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Angola 23. dakikada Heno Adao ile eşitliği yakalarken, mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

31. dakikada Rahmi Özcan kazanılan penaltıyı gole çevirirken, milliler karşılaşmada ikinci kez öne geçti. 43. dakikada Rahmi Özcan kendisinin ikinci, millilerin 3. golünü kaydederken; Serkan Dereli, 50. dakikada ay-yıldızlıların 4. golünü attı.

Mücadeleden 4-1 galip ayrılan Türkiye, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nın şampiyonu oldu. Milliler tarihinde ilk kez bu başarıyı elde etti.

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası’nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluk kazanarak tarihi bir başarı göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı tribünden takip etti

Nef Stadyumu’nda oynanan final maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bürokratlar tribünden takip etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Şampiyonu olan Milli Takım'ı tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23