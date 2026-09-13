Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Temiz: 'Şampiyon gidip şampiyon döneceğiz'

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, 13-22 Kasım tarihleri arasında Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi hedeflerini açıkladı: "Bulunduğumuz kategoride ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız. İnşallah şampiyon gidip şampiyon döneceğiz."

Son Avrupa ve dünya şampiyonu unvanını taşıyan ay-yıldızlılar, hazırlıklarını Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Kayseri kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Temiz, "Bu millet bizden şampiyonluk bekliyor. Şampiyonluğun da karşılığını inşallah vereceğiz" dedi.

Yüksek irtifada kuvvet ve güç topladıklarını anlatan teknik direktör, günde iki antrenman yaptıklarını, kampın 17 Eylül'de biteceğini ve 18'inde çıkış yapacaklarını söyledi.

Kayseri'deki tesisler için "Dünyanın en güzel tesislerinden bir tanesindeyiz" diyen Temiz, tesisi tahsis eden eski Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti; bütün imkânların kendileri için seferber edildiğini söyledi.

'Şampiyonluğun ağır bir yükü var'

Ampute futbolun 2'nci Dünya Savaşı gazilerini rehabilite etmek amacıyla başladığını, Türkiye'de ise 2003 yılında gaziler üzerinde başlayıp ülke geneline yayıldığını anlatan Temiz, yüzlerce sporcuları olduğunu, kendilerine verilen desteklerle 50 yıllık açığı kapattıklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, "Ampute futbol şu an dünyada Türkiye'den soruluyor. Dünya üzerinde de bu alanda en büyük ligi olan ülkeyiz" diye konuştu.

Son dünya şampiyonu olmanın üzerlerinde ağır bir yük olduğunu ve bu sorumluluğu hissettiklerini söyleyen Temiz, güçlü rakiplerin başında Brezilya, Polonya, İngiltere, Gana ve Angola'yı saydı. En büyük avantajlarının favori olmaları olduğunu belirten teknik direktör, sporcu havuzlarının geniş, gençlerinin çok olduğunu anlatarak "İnşallah bu güçle, heyecanla, bu şevkle gidersek kupayı da finalde alıp geleceğiz" ifadelerinde bulundu.

'İsrail'i sportif anlamda çimlere gömdük'

Son Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçın İsrail'e karşı oynandığını hatırlatan Temiz, İsrail'in çoluk çocuk demeden masum insanları katletmesinin kendileri için kabul edilemez olduğunu, Türk milletinin her zaman masumun ve mazlumun yanında durduğunu söyledi. "İsrail'i 6-0 yenerek çimlere gömdük ve soyunma odasında kavga ettik" diyen Temiz, kavganın rakibin yenilgiyi hazmedememesinden çıktığını, Türk taraftarların bayrağın yanında Filistin bayrağı açmasının etkili olduğunu, takım kaptanının ise "çocuk katili" demesinden dolayı ceza aldığını aktardı.

A Milli Futbol Takımı'nın Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı sonrası yapılan eleştirilere ilişkin soruya Temiz, "Onlarla kendimizi aynı kategoriye koymuyoruz" yanıtını verdi. Kadın voleybolundaki başarılarla gurur duyduklarını, A Milli Takım'ın başarısız olmasının ise kendilerini derinden yaraladığını söyleyen teknik direktör, hiçbir branşla kendilerini aynı kefeye koymadıklarını, her birinin ayrı mücadele alanı olduğunu belirtti.

Depremde uzuv kaybedenlere yetenek taraması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir uzvunu kaybeden vatandaşları yeniden sosyal hayata kazandırmak için çalışma başlattıklarını açıklayan Temiz, "100 yılın felaketini yaşadık" dedi. 11 ilin depremden etkilendiğini, bu illerde her yaş grubundan 90 bin vatandaşın bir uzvunu yitirdiğini kaydeden Temiz, ampute futbolun bir uzvunu kaybedenlerin oynayacağı bir branş olduğunu hatırlattı.

"Bu insanlarımızı yetenek taraması ile bulup, ampute futbola kazandırmak istiyoruz" diyen Temiz, ileri yaştakileri rehabilite amaçlı, gençleri ise sporla rehabilite edip sosyal hayata kazandırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.