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Spor Ampute Milli Takım final maçı ne zaman? Türkiye-Angola maçı ne zaman?
Spor

Ampute Milli Takım final maçı ne zaman? Türkiye-Angola maçı ne zaman?

Ampute Milli Takım yarı final maçında Özbekistan'ı mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye adını finale yazdırdı. Peki, Türkiye Angola maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 22:13:00 -
Ampute Milli Takım final maçı ne zaman? Türkiye-Angola maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti final maçı ne zaman?

Ampute Milli Takım final maçı ne zaman? Türkiye-Angola maçı ne zaman?

Vodafone Park'ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran milli takım, finale yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı.

Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola arasındaki final maçı 9 Ekim Pazar günü Nef Stadı'nda yapılacak.

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