Ampute Milli Futbol Takımı, saha antrenmanlarına başlıyor
ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada çalışmalarını evlerinde sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, saha antrenmanlarına Afyonkarahisar'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ampute Milli Futbol Takımı, 5-14 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da kamp yapacak. Milliler, 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanacak.
Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Bülent Çetin (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Mert Yıldız (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Erdi Arslan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
Defans: Okan Şahiner, Muhammet Yeğen (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Fuat Taştan, İsmail Korkmaz, Feyyaz Gözüaçık (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Ahmet Akkaya (ODTÜ SK), Mervan Akyol (Bursa Amputegücü), Muhittin Kurt (Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat)
Orta saha: Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Salih Balli (Esengücü Engelliler), Serkan Dereli, Umut Parlak (Pendik Engelliler), Mehmet Erdoğan (Melikgazi Belediyespor), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Savaş Kaya (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyespor)
Forvet: Barış Telli, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor), İbrahim Halil Esen, Fatih Şentürk (Şahinbey Belediyesi Gençlik)