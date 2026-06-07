Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şahinbey Belediyespor şampiyon oldu. Ligin 25. haftasında deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-2 yenen Şahinbey Belediyespor, puanını 72'ye yükseltti.

En yakın takipçisi Başkent Ampute Futbol Gücü'nün 5 puan önünde zirvede yer alan Şahinbey Belediyespor, 2025-2026 sezonunu son hafta öncesi lider tamamlamayı garantiledi.

Şahinbey Belediyespor'un şampiyonluğa ulaştığı sezonda Başkent Ampute Futbol Gücü ikinci, Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise üçüncü oldu.

Ligin 26. ve son haftasında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü konuk edecek Şahinbey Belediyespor, bu maçın ardından kupasını alacak.

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, sezon boyunca büyük fedakarlık gösteren sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak uzun ve zorlu bir maratonu başarıyla tamamladık. Sakarya deplasmanında oynadığımız karşılaşma bizim için büyük önem taşıyordu. Bu maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğu garantileyeceğimizi biliyorduk. Oyuncularımız da bunun bilinciyle hazırlandı ve sahada yüreklerini ortaya koydu. Sezon boyunca verilen emeğin karşılığını şampiyonlukla almak hepimizi çok mutlu etti. Başta futbolcularımız olmak üzere teknik heyetimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Şampiyonluğu kendilerine her zaman destek verenlere armağan ettiklerini belirten Başkan Cuma Güzel, "Bu başarıda büyük emeği bulunan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, kulübümüze destek veren taraftarlarımıza ve tüm Şahinbey halkına teşekkür ediyoruz. Kazandığımız bu şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz" diye konuştu.