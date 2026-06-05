Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı
2026 Dünya Kupası'nda, A Milli Takımımızın gruptaki resmi maç programı ve saatleri netleşti.
2026 Dünya Kupası'nda, A Milli Takımımızın gruptaki resmi maç programı ve saatleri netleşti.
D Grubu'nda ev sahibi ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay ile ölüm kalım savaşına çıkacak olan Bizim Çocuklar'ın maç saatleri, aradaki saat farkı nedeniyle Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak.
Ay-yıldızlıların 14 Haziran'daki ilk Avustralya mücadelesi TSİ 07.00'de başlarken, gruptaki kaderimizi belirleyecek olan Paraguay ve ABD karşılaşmaları ise sabaha karşı 06.00 ve 05.00 saatlerinde ekranlara gelecek. İşte Türkiye'nin maç programı:
14 Haziran Pazar Avustralya - Türkiye: BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00
20 Haziran Cumartesi Türkiye - Paraguay: San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
26 Haziran Cuma Türkiye - ABD: Los Angeles Stadı, TSİ 05.00
A Milli Takım D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek.
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