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Spor
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Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı
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Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı

2026 Dünya Kupası'nda, A Milli Takımımızın gruptaki resmi maç programı ve saatleri netleşti.

#1
Foto - Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı

D Grubu'nda ev sahibi ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay ile ölüm kalım savaşına çıkacak olan Bizim Çocuklar'ın maç saatleri, aradaki saat farkı nedeniyle Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak.

#2
Foto - Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı

Ay-yıldızlıların 14 Haziran'daki ilk Avustralya mücadelesi TSİ 07.00'de başlarken, gruptaki kaderimizi belirleyecek olan Paraguay ve ABD karşılaşmaları ise sabaha karşı 06.00 ve 05.00 saatlerinde ekranlara gelecek. İşte Türkiye'nin maç programı:

#3
Foto - Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı

14 Haziran Pazar Avustralya - Türkiye: BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

#4
Foto - Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı

20 Haziran Cumartesi Türkiye - Paraguay: San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

#5
Foto - Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı

26 Haziran Cuma Türkiye - ABD: Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

#6
Foto - Futbolseverler uykusuz kalacak! İşte A Milli Takımımızın Dünya Kupası’ndaki maç programı

A Milli Takım D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek.

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