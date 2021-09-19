Ampute Futbol Milli Takımı destan yazdı
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0'lık skorla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
2017 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2018 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ampute Futbol Milli Takımımız pandemi nedeniyle 2021 ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda yine rakip tanımadı. Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlılar altın madalyanın sahibi oldu.