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Spor Ampute Futbol Milli Takımı Bolu'da kampa girecek
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:01:57 -
Ampute Futbol Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

ANKARA (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, 7-14 Eylül tarihlerinde Bolu'da kampa gireceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada çalışmalarını evlerinde sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, saha antrenmanlarına Bolu Karpalas Oteli'nde yapacakları kampla başlayacak.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli hedeflerinin 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanmak olduğunu belirtti.

Bolu'da yapacakları kamp öncesi tüm futbolcuların Kovid-19 testinden geçtiğini vurgulayan Çakmak, "5'i teknik ekip olmak üzere toplam 28 kişilik bir sporcu kafilesiyle Bolu'ya gideceğiz. Kamp süresince gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekse de Sağlık Bakanlığı'nın önermiş oldukları tüm tedbirlere uyacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Önceliğimiz sağlık." dedi.

Çakmak, Ampute futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstürünün çekildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Lig ve Türkiye Kupası fikstürleri çekildi. Liglerde heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig 11 Ekim, 1. ve 2. Liglerimiz ise 18 Ekim'de başlıyor. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum. Bizlerde kamp süresince ülkemizin başarısı için ter dökeceğiz. Önceliğimiz Avrupa şampiyonası. Akabinde dünya kupasında başarı. Geniş ve güçlü bir takım kurduk. Başarılı olacağımıza olan inancımız tam."

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Bülent Çetin (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Mert Yıldız (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Erdi Arslan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

Defans: Okan Şahiner, Muhammet Yeğen (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Fuat Taştan, İsmail Korkmaz, Feyyaz Gözüaçık (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Ahmet Akkaya (ODTÜ SK), Mervan Akyol (Bursa Amputegücü), Muhittin Kurt (Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat)

Orta saha: Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Salih Balli (Esengücü Engelliler), Serkan Dereli, Mehmet Erdoğan (Melikgazi Belediyespor), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Savaş Kaya (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyespor)

Forvet: Barış Telli, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor)

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