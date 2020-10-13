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Aktüel Amos Antik Kenti'nde kurtarma kazısı yapılacak
Aktüel

Amos Antik Kenti'nde kurtarma kazısı yapılacak

MSKÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gürbüzer: - "Bu kazıda başka sürprizlerle karşılaşabiliriz. Başka bir mezar da bulabiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:19:04 -
Amos Antik Kenti'nde kurtarma kazısı yapılacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Amos Antik Kenti'ndeki kaçak kazı sonucu ortaya çıkan mezar için kurtarma kazısı gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü ve Marmaris Ticaret Odasının (MTO) iş birliğinde gerçekleştirilen Amos Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmalara bu yıl da devam edilecek.

MSKÜ Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen Amos Antik Kenti Yüzey Araştırma Projesi'nde bu yıl kaçak kazı sonucu ortaya çıkan mezar odasını kurtarma kazısı, sınır ve yüzey araştırmalarıyla yürüyüş parkuru onarımları yapılacak.

Daha geniş alana yayıldığı ve bilinenden daha büyük bir yerleşim yeri olduğu tahmin edilen, geçen yıl yüzey araştırma çalışmasına başlanan antik kentte, mezar kurtarma kazısına gelecek günlerde başlanacak.

Amos Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere, iş birliklerinin Marmaris turizmine büyük katkıları olduğunu söyledi.

Turizm ve tarihin birbirinin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Oktay, "2 bin yıldan fazla mazisi bulunan Amos'un yeniden hayat bulması için destek olacağız. Turizm adına önemli bir nokta Amos." dedi.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan da Amos Antik Kenti'nin sürdürülebilir turizm potansiyeli açısından önemli değere sahip olduğunu bildirdi.

- "Başka bir mezar da bulabiliriz"

Proje danışmanı, MSKÜ Arkeoloji Bölümü Dr. öğretim üyesi Mehmet Gürbüzer de geçen yıl başladıkları araştırmada, antik kentte yeni bir tarihsel dokuya ulaştıklarını söyledi.

Mezarın kısmen tahrip edildiğini dile getiren Gürbüzer, "Marmaris Müze Müdürlüğümüzün girişimleri sonucu mezar kısmen koruma altına alındı. Kurtarmaya dönük bir proje hazırlandı. Biz de proje kapsamında mezarı kurtarma kazısına başlamayı planlıyoruz. Bu kazıda başka sürprizlerle karşılaşabiliriz." diye konuştu.

- Amos Antik Kenti

Rodos birliğinin önemli kentlerinden Amos, Helen dilinde "Ana Tanrıça Tapınağı" anlamına geliyor. Tepe üzerinde kurulan kentin etrafı 1,8 metre kalınlığında ve 3,5 metre yüksekliğinde kulelerle desteklenmiş surlarla çevrilmiş. Helenistik devirden Doğu Roma dönemine kadar sürekli yerleşim olan kentin ayakta kalan en önemli yapısı tiyatrosu.

Amos, çevresindeki koyları görebilen hakim bir noktada kurulmuş. Güneşin doğuşu ve batışını görebilme imkanı sunan antik kentte, teraslar da yer alıyor.

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