Ammar Issa kurduğu şirketle tüm dünyaya açılacak

Kurduğu şirketle kısa sürede büyüyen ve bugün 147’den fazla çalışana sahip Avustralyalı genç iş adamı Ammar Issa, yeni kuracağı şirketlerle tüm dünyaya açılmayı hedefledi.

12 yıl önce kurduğu AMR şirketiyle kısa sürede büyüyen ve bugün 147’den fazla çalışanıyla Avustralyalı genç bir iş adamı olan Ammar Issa, yeni kuracağı şirketlerle tüm dünyaya açılmayı hedefliyor. Issa: "Ekibimiz faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde tam uyumlu olarak çalışıyor." dedi.

Yeni kuracağı şirket ilgili bilgiler veren Issa, "AMR, farklı yetenekleri ve birikimleri ile firmanın pazardaki varlığında önemli bir role sahip olan ve şirketin standartlarını belirleyen 147’den fazla çalışana sahip bir firmadır. Bu ekibin sahip olduğu beceriler ve heyecan, firmanın bu denli çeşitliliğe sahip olmasının altında yatan en önemli nedenlerden birisi. Bu ekibin trendleri belirlemeye yönelik düşünceleri ve yetenekleri sektöre kıyasla oldukça ileri düzeyde. Ekip grafik tasarım, fotoğrafçılık, metin yazarlığı, videografi, medya farkındalığı ve sosyal medya olgusuna hakim uzmanlardan oluşuyor." dedi.

"Hemen her alanda uzman birini işe alıyoruz"

Ekibinin faaliyet gösterdiği sektörlerde tam uyumlu olarak çalıştığı vurgulayan Issa, "Her alan için uzmanlarımız mevcut ve herhangi bir alanda uzmanımız olmadığımızda bulduğumuz çözüm çok basit. Hemen o alanda uzman birini işe alıyoruz. Kilit çalışanlarımızı internet üzerinden tespit ediyor, onlara çekici teklifler ve bitmek tükenmeyen bir motivasyon sunuyoruz. Müşterilerimizin ve ekibimizin ihtiyaçlarını ve arzularını anlamak için çok çaba veriyoruz. Müşterilerimiz, ekibimiz ve tedarikçilerimizle yakın ve samimi ilişkiler kurmaya bayılıyoruz. Ömür boyu sürecek güvenilir bir topluluk ve ilişkiler kurabilmek için kendimizi adıyoruz. Takımımızı, müşterilerimizi ve ürünlerimizi seviyoruz. Müşterilerimizin mutlu olmalarını sağlamak bizler için çok önemli. Ekibimiz sunduğumuz ürün ve hizmet konusunda oldukça tutkulu. Hepsi tüm kalbiyle işlerini seviyor ve görevlerine bağlılar” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Ammar Issa sadece 12 yıl içerisinde Avustralya’daki bütün güzellik endüstrisine önemli bir konuma geldi. İlk dükkanını 16 yaşında açan Ammar, kısa bir süre içerisinde yeni mağazalar açarak işletmesini büyütmeye başladı. Sadece bununla da yetinmeyip, pazarını ABD ve Birleşik Krallık olmak üzere genişletti. Günümüzde moda alanındaki diğer sektörlerde de yer almasının yanı sıra, 3 büyük teknoloji firmasının sahibi ve çay sektöründe de hatırı sayılır bir hisseye sahip. Ammar, bu yıl Rusya ve Almanya’da dağıtım merkezleri açmayı da planlıyor. Çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketler dahil mevcut serveti 125 milyonun üzerinde olduğu belirtilen Issa, bu tutarın 50 milyonunu ise sadece AMR şirketinden kazanmıştı.