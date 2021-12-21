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Gündem Amma dolar sevdalısı varmış ülkede! Ebru Baki de üzgün
Gündem

Amma dolar sevdalısı varmış ülkede! Ebru Baki de üzgün

Döviz kurlarındaki sert düşüş piyasaları rahatlatırken, bazı TV sunucularının düşüş karşısındaki üzgün tavırları dikkatlerden kaçmadı. Habertürk TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de o isimlerden biri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:48:00 -
Amma dolar sevdalısı varmış ülkede! Ebru Baki de üzgün

Döviz kurlarındaki sert düşüş piyasaları rahatlatırken bazı TV sunucularının düşüş karşısındaki üzgün tavırları dikkatlerden kaçmadı.

 

Habertürk TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de o isimlerden biri oldu. Gece yaşanan düşüşün ardından Baki'nin canlı yayın yaptığı sabah saatlerinde de çekilme sürdü.

Baki'nin konukları tarafından piyasa yorumları yapılırken kendisinin kur düşüşleri karşısında yüzü düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Dün gece de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından Halk TV'de yayın yapan Şirin Payzın aynı yüz ifadeleriyle programını bitirmişti.

 

 

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