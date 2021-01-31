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Gündem Amik Ovası sular altında kaldı
Gündem

Amik Ovası sular altında kaldı

Hatay’da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:14:00 -
Amik Ovası sular altında kaldı

Dün gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak, Hatay’da yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ya bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde buğday ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Mahalledeki birçok ahırı su basarken, vatandaşlar hayvanlarını tahliye etti.

Adeta bir gölü andıran mahallede vatandaşlar, her yıl bu sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini söyledi.

Yağış sonrası ekili alanların sular altında kalarak zarar ettiklerini ifade eden Mahmut Gezer, "Devletimiz bize yardım etsin biz bu sorunla her yıl boğuşuyoruz. Hayvanlarımız telef oluyor. Kendinizi bizim yerinize koyun bizlere yardım edin" dedi.

Arazisinin sular altında kalarak mağdur olduğunu ifade eden çiftçi Ahmet Gezer de, "Önce Allah'tan sonra devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Bazı çiftçiler sular altında kalan tarım arazilerini kayıkla gezdi.

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