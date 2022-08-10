Amfibi Hücum Timi nedir? Amfibi komando nasıl olunur?

Yurt içi ve dışında önemli görevler yürüten Amfibi Hücum Timleri'ne katılmak isteyenler aranan şartları araştırıyor. Peki, yurt içi ve dışında önemli görevler yürüten Amfibi Hücum Timi’nde yer almak için ne yapmak gerekir?

Amfibi Hücum Timi nedir?

Amfibi Hücum Timi, Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı özel olarak yetiştirilen subay, astsubay ve uzman çavuş olarak görev yapan seçkin deniz piyadelerinden oluşan deniz komando birliğidir.

Açık denizlerde görev alan gemileri koruma, deniz haydutluğuna karşı operasyonlar gerçekleştirme botlar ile su üstünden düşman kıyısına sızma ve düşman gemilerine sızarak ele geçirme eğitimi alırlar. Düşman gemilerine helikopter ile de sızarak gemiyi ele geçirme eğitimi alırlar. Yüksek eğitim düzeylerinden geçen amfibi hücum timleri üst düzey kara ve deniz kondisyonu kazanma esaretten kurtulma hedef bulma gibi eğitimler alır. Ayrıca keskin nişancı, bot operatörü , kara komando ihtisas ve tahrip gibi çeşitli ihtisas kurslarına gönderilirler.

Amfibi komando nasıl olunur?

İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Amfibi Deniz Piyade Tugayı bünyesinde, kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması, gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 2010'da Amfibi Hücum Timleri kuruldu.

Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasında komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçen personel, Amfibi Hücum Timi kursuna katılabiliyor. Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli amfibi deniz piyadeleri, time katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

Amfibi Hücum Timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor. Su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılan, dosta güven, düşmana korku veren amfibi deniz piyadeleri, güne sporla başlayıp eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen tim, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

Amfibi komando timi olmak için aranan şartlar nedir? Kimler amfibi komando timi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Erkek olmak

20 yaşından gün almış ve 25 yaşını doldurmamış olmak.

En az ilkokul mezunu olmak.

İlkokul mezunları için:

– Askerlik hizmetini yapıyor ya da yapmış olmak.

– Halihazırda ilköğretim mezunu olan kişiler için askerliği tamamladıktan sonra oryantasyon eğitimi verilecektir.

Lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar için:

– Askerlik hizmetine başlamamış, başlamış ya da bitirmiş olmak.

Askeri okullardan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinden herhangi bir sebepten ötürü ilişiği kesilmemiş olmak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ya da sözleşmeli er olarak görev almamış olmak

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

Taksirli suçlar hariç bir suçtan bir ay ya da daha fazla hapis cezası almamış olmak.

Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için nitelik Sözleşmeli Erbaş Olacaklar için Nitelik Belgesi doldurulması gereklidir. Bu belgenin “Sözleşmeli Er Olur” şeklinde imzalanması şarttır.

Belirtilmiş olan boy ve kilo sınırı içerisinde yer alıyor olmak.