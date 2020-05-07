Amerika’yı sarsan ölümde komple teorileri

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde korona virüsle ilgili önemli bir bulgu elde etmeye yakın olduğu belirtilen Çinli bilim adamı Bing Liu’nun evinde vurularak öldürülmesi sonrası sosyal medyada çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı.

Çin’de ortaya çıkarak küresel bir krize neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD ile Çin arasındaki gerilim devam ederken, ABD’de evinde ölü bulunan Çinli bilim adamı komple teorilerine neden oldu. Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Tıp Fakültesi’nde araştırmacı olarak görev yapan ve Covid-19 salgınına yönelik çalışma yürüten Çinli bilim adamı Bing Liu, geçtiğimiz Cumartesi günü baş, boyun ve gövdesinden vurulmuş halde evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Çinli bilim adamının meslektaşları, Liu’nun Covid-19 üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında "önemli bulgular" elde etmeye yakın olduğunu söylediğini açıkladı.

ABD polisi: "Kanıt yok"

Söz konusu açıklama komple teorilerine neden olurken ABD polisi, olayın bir cinayet olduğunu ve saldırganın olayın ardından intihar ettiğini açıkladı. Polis, saldırganın kimliğini 46 yaşındaki Yazılım Mühendisi Hao Gu olarak belirtirken saldırganın cinayeti işledikten sonra arabasına döndüğünü ve intihar ettiğini ifade etti.

Cinayeti araştıran dedektifler de Liu ve Gu’nun birbirlerini tanıdıklarını, cinayetin ikili arasındaki uzun süren bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti.

Polis, cinayetin Liu’nun araştırmaları ve korona virüs salgınıyla bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını aktardı.

Öte yandan Liu’nun meslektaşları, Liu’nun çalışmalarını devam ettirerek sonuca varmaya çalışacaklarını duyurdu.

Komplo teorileri peş peşe geldi

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da bir kullanıcı, "Aman Tanrım. Bu, Görevimiz Tehlike filminden çıkmış gibi. Belki de virüsün bir Amerikan laboratuvarından geldiğini öğrendi” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada çok sayıda benzer yorumda Liu’nun korona virüsün kökeninin gizemini çözmek üzereyken öldürüldüğü öne sürüldü. Bazı kullanıcılar ise olayın çok tesadüf olduğunu ifade ederek, "Olağanüstü bir durum. Muhtemelen karanlıkta gizlenmiş sırlar var" yorumunu yaptı. Başka kullanıcılar ise Liu’nun Çinli olmasının onu tehlikeye atmış olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Çin’in önde gelen gazetelerinden Global Times gazetesi de Liu’nun öldürülmesine yönelik spekülasyonların derlendiği bir yazı yayınladı. Twitter’da ise yaşanan olayda Çin hükümetinin parmağı olabileceği öne sürüldü.

Daha önce de Çinli yetkililer, virüsün ABD’de ortaya çıktığı ve Amerikan askerleri tarafından Wuhan’a getirildiğini iddia etmişti.