Amerika’ya güvendi yol ortasında kaldı Biden'dan sürpriz çıkış! Ukrayna'ya resmen kapıları kapattı
ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz bir Ukrayna çıkışı geldi. Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecinin kolay olmayacağını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma süreci kolay olmayacak" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Brüksel'de düzenlenen Ukrayna odaklı NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi.
UKRAYNA'YA RESMEN KAPILARI KAPATTI
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın NATO'ya katılması için özel düzenlemeler yapmayacağını söyledi. Biden "Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci kolay olmayacak.
"BUNU KOLAYLAŞTIRMAYACAĞIZ"
Ukrayna, NATO ülkeleri ile aynı standartları karşılamalı. Bu yüzden bunu kolaylaştırmayacağız" dedi.
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