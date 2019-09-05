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Amerika'nın Husilerle görüştüğü ortaya çıktı

Amerika yönetiminin Yemen’deki savaşı sonlandırmak için Husilerle görüşme yaptığı açıklandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:01
Amerika'nın Husilerle görüştüğü ortaya çıktı

ABD Yakın Doğu İşleri Genel Sekreteri Yardımcısı David Schenker, ABD'nin Yemen'deki savaşa karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak için İran destekli Husilerle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Odak noktamız Yemen'deki savaşı sonlandırmak. Savaşan Her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulmak için Husilerle görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:01
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