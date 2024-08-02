Amerikan uşaklığını zirveye taşıdı! Yeniçağ okurlarını yasa dışı yollara sevk etti
Ülkücü kimliğiyle bilinen Yeniçağ gazetesi, son dönemdeki yayın politikalarıyla büyük tepki topluyor. Gazete, Türkiye’nin engellediği Instagram’a nasıl girileceğini öğretirken, aynı zamanda ekonominin zarar ettiğini öne sürerek Amerikan uşaklığını zirveye taşıdı.
Yeniçağ gazetesi, Instagram'a erişim yollarını paylaşarak Türkiye’nin aldığı kararlara karşı gelerek okurlarını yasadışı yollara yönlendirdi.
Gazete, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin zarar ettiğini öne süren yayınlar yaparak tepki topladı. Bu iddialar, Yeniçağ’ın ekonomik durumu kullanarak hükümeti eleştirdiği ve yabancı çıkarlarına hizmet ettiği şeklinde yorumlandı.