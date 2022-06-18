Amerikan medyası, Erdoğan'a karşı bu küstahlığı da yaptı! Alçaklar işbaşında

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, son dönemde Türkiye ile Batı ülkelerinin gerilim yaşadığına dikkat çekerek, "ABD, Erdoğan'dan daha fazla tepkiye kendini hazırlamalı" yorumu yaptı.

Bloomberg’te yazan Bobby Ghosn, son dönemde Türkiye ile Batı ülkeleri arasında iplerin gerildiğini belirterek alçakça bir analiz hazırladı.

“ABD, Erdoğan’dan daha fazla tepkiye kendini hazırlamalı” başlığının kullanıldığı analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yıl Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin miting dönemini başlattı. Erdoğan, 3’üncü on yılında da iktidarını korumak istiyor” yorumu yer aldı.

Küstah makalede, “Türk vatandaşlarıyla birlikte Türkiye’nin müttefikleri ve düşmanları, 12 aylık hareketli bir dönem için kemerlerini bağlamalı. ABD ve Avrupa, tam da Rusya’ya karşı daha çok iş birliğine ihtiyaç duydukları bir dönemde Erdoğan’dan çamur atma ve zıtlaşmaya karşı kendini hazırlamalı” gibi iğrenç ifadeler kullanıldı.