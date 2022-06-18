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Dünya Amerikan medyası, Erdoğan'a karşı bu küstahlığı da yaptı! Alçaklar işbaşında
Dünya

Amerikan medyası, Erdoğan'a karşı bu küstahlığı da yaptı! Alçaklar işbaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü dış politika üzerine bir analiz yayınlayan ABD medyası "Hazırlıklı olun" uyarısı yaptı. ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı düşmanca tavırlarını görmezden gelen Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert üslup kullanmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 13:44:00 -
Amerikan medyası, Erdoğan'a karşı bu küstahlığı da yaptı! Alçaklar işbaşında

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, son dönemde Türkiye ile Batı ülkelerinin gerilim yaşadığına dikkat çekerek, "ABD, Erdoğan'dan daha fazla tepkiye kendini hazırlamalı" yorumu yaptı.

Bloomberg’te yazan Bobby Ghosn, son dönemde Türkiye ile Batı ülkeleri arasında iplerin gerildiğini belirterek alçakça bir analiz hazırladı.

“ABD, Erdoğan’dan daha fazla tepkiye kendini hazırlamalı” başlığının kullanıldığı analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yıl Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin miting dönemini başlattı. Erdoğan, 3’üncü on yılında da iktidarını korumak istiyor” yorumu yer aldı.

Küstah makalede, “Türk vatandaşlarıyla birlikte Türkiye’nin müttefikleri ve düşmanları, 12 aylık hareketli bir dönem için kemerlerini bağlamalı. ABD ve Avrupa, tam da Rusya’ya karşı daha çok iş birliğine ihtiyaç duydukları bir dönemde Erdoğan’dan çamur atma ve zıtlaşmaya karşı kendini hazırlamalı” gibi iğrenç ifadeler kullanıldı. 

 

 

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Yorumlar

Türkiyem

ABD. Ve AB. Kendine uşak Ariyor RECEP Tayyip Erdoğan Dünya lideridir dünyadaki Müslim ve kayrimuslimleri koruyub kollayan dünyanin güvendiği saygı duyduğu bir dünya lideridir kim ne derse desin kıskananlar catlasin

Corum

Elin gavuru anladida bizimkiler anlamadi
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