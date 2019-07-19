Amerikan hegemonyasını böyle yıkıyoruz! Tam bağımsız Türkiye

Bir asırdır kimilerinin dilinde slogan olmaktan öteye gidemeyen “Tam Bağımsız Türkiye” ideali Başkan Erdoğan’la gerçek oluyor. İç ve dış kumpaslara direnen Erdoğan, hakkımız olanı kimseye bırakmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı derken, Doğu Akdeniz ve S-400’de de taviz vermedik. Akit’e konuşan uzmanlar, mücadelenin haklılığına vurgu yaptılar.

Yıllardan beridir ‘Tam Bağımsız Türkiye’ sloganıyla ideolojik simsarlık yapan seküler yobazlar bir arpa boyu yol alamazken, kadim değerlerimizin bayrak şahsiyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki ülkemiz dünyaya bağımsızlık dersi veriyor. Başta ABD olmak üzere haçlı bloğunun tehditlerine boyun eğmeyen Türkiye, izlediği aktif dış politika ile dünyaya meydan okuyor. Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla terör koridoruna ket vuran Türkiye, Doğu Akdeniz’deki aralıksız sondaj faaliyetleriyle de hakkını kimseye veryemeyeceğini net şekilde deklare ediyor. NATO’nun ve ABD’nin, ‘S-400’leri alırsanız yaptırım uygularız’ tehditlerinden sinmeyen Türkiye, en gelişmiş füze sistemlerinin kurulumunu yapıyor.

Laf ile değil icraatla gösterdi

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, tam bağımsız Türkiye hayalinin sözde kalmadığını belirterek, “Sözde değil icraatta bağımsızlığın nasıl olduğunu gördük. Erdoğan önderliğindeki Türkiye’nin bu kararlı tutumu dünyanın diğer milletlerine de örnek oldu. Önceden yaptırım lafını duyan koca koca ülkeler hemen susuyordu. Taviz veriyordu. Türkiye onca yaptırım söylemine rağmen taviz vermedi” dedi. Erdoğan’ın laf değil icraat ürettiğini kaydeden Çakır, “Erdoğan doğru bildiği yolda yürüdü. Yıllardan beridir tam bağımsızlık diyorduk ilk defa icraatla gösterdik. Yılmadık, yıkılmadık. Bu durumun altını doldurabilirsek çok daha güzel bir noktaya geliriz. Hükümet o iradeyi gösteriyor. Aba altından sopa gösterilmesine papuç bırakmayacağımızı tüm dünyaya deklare ediyor” dedi

Dünya anladı içtekiler anlamadı

Araştırmacı yazar Ercan Çifci, Türkiye’nin emin adımlarla yürüdüğünü kaydederek, “Bir savaşı iradesi güçlü ve davası haklı olan kazanır. Bağımsız Türkiye davası bir milletin hayali idi. Görünen o ki hızla gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan’ın bu hususta şakası olmadığını cümle âlem anladı da içteki hainler ve hasetçi takımı anlamadı” dedi. Erdoğan’ın dik bir duruş sergilediğini belirten Çifci, “Sağ yahut sol fark etmez bütün partilerin, örgütlerin yahut siyasi grupların düne kadar ‘Tam Bağımsız Türkiye’ diye attıkları sloganı gerçeğe çevirmiştir, Suriye meselesinde gelinen nokta, Doğu Akdeniz’de onca baskıya rağmen yapılan sondaj çalışmaları, S 400’lerin alınması ve kurulmaya başlanması, çok uluslu ekonomik ve siyasi operasyonlara sağlam bir duruş sergilenmesi ve sair hepsi bağımsızlık yolunda atılan önemli adımlardır. Muradımız o ki bütün bunları manalı kılacak kültürel ve ideolojik bağımsızlığı da ilan etmek ve gereğini yapmak” şeklinde konuştu.

Rusya’dan gelen 15’inci uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı tam hız devam ediyor. Sevkiyatın 7. gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Sevkiyat kapsamında Rusya’dan kalkan 15’inci uçak da dün Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na indi.