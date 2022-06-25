Amerikan F-35 mi, Rus Su-57 mi? "Hiç şansı yok" deyip açıkladı

Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak kabul F-35 Lightning II uçakları, birçok sorun ve arıza ile gündeme gelmişti. Ancak, bir test pilotuna göre, uçağın benzersiz avantaj sağlayan bir yeteneği var.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RCAF) emekli bir Yarbay olan Billie Flynn, diğer emekli pilotların aksine savaş uçaklarıyla hala uçan bir pilot.

Flynn'e göre F-35'in veri paylaşımı, veri işleme ve sensör füzyon teknolojisi, mevcut ve gelecekteki savaşlarda benzersiz avantaj sağlıyor.

F-35 ile ilgili 'veri toplayan uzay gemisi' nitelendirmesinde bulunan Flynn, "Bu uçakta veri toplama, 8,6 milyon satır yazılım koduyla destekleniyor." dedi.

F-35 programının adında geçen 'Müşterek Taarruz Uçağı (JSF)' terimi, saldırı ve hava hakimiyeti rollerinin hepsini aynı anda sağlayan ve ortak operasyonlar için muharebe alanı verilerini ve bilgilerini toplayıp paylaşan tek bir platform olması öngörüldüğü için kullanıldı.

Doğal olarak yetenekleri, diğer F-35'lerle uçarken onların, düşmanla ilgili veri toplar ve paylaşır. Bu da pilotun en bilinçli taktik kararları vermesine olanak tanır.

Flynn, bu yeteneğin ABD'nin 'akıllılaştırılmış savaş' konseptini ortaya koyarken, Çinlilerden bir adım önde olduğunu kanıtladığını söylüyor ve ona göre bu kabiliyet, 'en büyük oyun değiştirici'.

"Su-57 Felon'un F-35 karşısında hiç şansı yok"

Flynn'a göre 2017 Paris Air Show'daki F-35 akrobasisi, bu zamana kadar bir it dalaşında daha az manevra kabiliyeti olduğu için eleştirilen kinematik performansı hakkındaki eleştirileri de çürütüyor:

"Ayrıca uzun menzilli Görsel Menzil Ötesi (BVR) füzeleri çağında olsak da, Görsel Menzil İçinde (WVR) savaş olasılığı göz ardı edilemez. F-35'in düşük gözlemlenebilirlik/gizlilik ve uzun radar ve sensörleri, 'yıpratma' "kedi-fare' oyunu gibi durumlarda, anında yardımcı oluyor.

Burada, her iki uçak da birbirini görebildiği zaman, muzaffer olan, düşmanı ilk görendir, en yükseğe, en hızlı uçan, füzesini en uzun süre ateşleyebilen ve bölgeden en erken çıkandır.

Ancak, bu aynı zamanda füzelerini ateşleyebilecek bir düşman tarafından görülmek anlamına da gelebilir. F-35'in düşük gözlemlenebilirliği/gizliliği, düşman tarafından görülme olasılığını azaltarak pilotun önce ateş etmesine, arkasını dönüp hızlanmasına izin veriyor."

Flynn ayrıca bir F-35 ile Rusya'nın Su-57 Felon'u arasında olası bir karşı karşıya gelme ihtimalini şöyle yorumluyor:

"MiG-29 gibi 4. nesil Rus savaş uçaklarını parçalara ayırdık, onları F-16 veya F-18'lerle karşı karşıya getirdik. Sağlam ve güçlü uçaklardı. Ancak, sensörleri daha düşüktü, bu da onları Batı'daki savaş uçaklarından önemli ölçüde daha az güvenilir hale getiriyordu. Su-57'nin F-35'e karşı hiç şansı yok."

Star Gazetesi