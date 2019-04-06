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Amerikan Columbia Üniversitesi profesörü: İsrail’le DAEŞ birbirine çok benziyor

Amerikan Columbia Üniversitesi profesörü Hamid Dabashi, İsrail ile DAEŞ arasındaki tek farkın, Siyonist köşe yazarlarının Yahudi devletinin ‘terörist saldırılarını’ savunması olduğunu yazdı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:35
Amerikan Columbia Üniversitesi profesörü: İsrail’le DAEŞ birbirine çok benziyor

Amerikan Columbia Üniversitesi Profesörü Facebook'ta, İsrail ile DAEŞ arasındaki tek farkın, Siyonist köşe yazarlarının Yahudi devletinin “terörist saldırılarını” savunması olduğunu yazdı.

Üniversitenin Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları bölümünde görevli bir profesör olan Hamid Dabashi, geçtiğimiz hafta İsrail yanlısı öğrencileri kızdıran bir yazıyı kaleme aldı.

"İkisi de işgalci"

Dabashi, “Cihatçı grubun ‘katil haydutları', Suriye'nin bazı bölgelerini fethetti ve ‘halifelik' ilan etti. Bu arada onların İsrailli mevkidaşları da, Suriye'nin bazı bölgelerini (Golan Tepeleri) ele geçirdi ve Siyonist yerleşimci kolonisinin bir parçası ilan etti.Tek fark: DAEŞ'in, terörist kıyafetleri yayınlayan New York Times'ta ki temiz giyimli Siyonist köşe yazarları gibi müttefikleri yok" dedi.

İsrail yanlısı öğrenciler tepki gösterdi

Profesörün açıklamalarına tepki gösteren Columbia Üniversitesi'nde okuyan İsrail yanlısı öğrenciler geçen perşembe günü yayınlandığı bildiride,“Bu tür tamamen alçakça ve reddedilmiş bir ifade, prestijli bir kurumdaki fakülte görevlisinden beklenmezdi” dedi.Amerika'dan ayrı olarak da Birleşik Krallık'ta Ulusal Öğrenci Birliği'nin yürütme komitesine aday olan bir öğrenci de İsrail'i, DAEŞ'e eşitledi.Bath Üniversitesi öğrencisi Zeid Truscott, beş yıl önce DAEŞ'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin, Mossad tarafından eğitildiğini iddia eden bir yazı paylaştı.Yahudi Öğrenciler Birliği de, Truscott'un sosyal medyadan yayınladığı İsrail karşıtı paylaşımlardan rahatsız olduğunu açıkladı.

"Günümüzün en zengin ve güçlü Siyonisti Selman" demişti

Bu arada İranlı Profesör Hamid Dabashi, İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle işgal devletini savunanların hedefi haline gelmişti. Dabashi'ye göre tüm Yahudiler Siyonist, tüm Siyonistler de Yahudi değildir. Hatta Dabashi, tüm inançlardan Siyonistlerin çıkabileceğini savunarak, “Günümüzün en zengin ve güçlü Siyonist'i Muhammed bin Selman'dır” demişti.İranlı Profesör Dabashi, ülkesiyle yapılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan 3 grup olan Siyonistler, Suudiler ve ABD Neoconlarını; 'aptal' ve 'cahil' olarak nitelemişti.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:35
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