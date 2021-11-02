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Gündem Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler
Gündem

Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler

Türkiye Gençlik Birliği, İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 18:54:00 -
Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparak dün Marmara Denizi’ne gelen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ’USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu’na demirlemişti.

Amerikan askerlerine protesto

Türkiye Gençlik Birliği, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.

O anın görüntüsünü de paylaşan TGB, "Kanlı postallarıyla gelip vatan toprağımızı kirletemezler. Amerikan askeri, milyonlarca Müslümanın katilidir ve Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin baş destekçisidir. ABD'nin kaos planlarına geçit yok!" notunu düştü.

 

 

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