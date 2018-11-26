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Amerikan ajansı fotoğrafları paylaştı! Tanklar harekete geçti

NATO, Ukrayna ve Rusya arasındaki Kerç Boğazı gerilimini görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor. Amerikan haber ajansı AP, Ukrayna'nın doğusunda hareket halindeki tankların fotoğraflarını dünyaya geçti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:57
Amerikan ajansı fotoğrafları paylaştı! Tanklar harekete geçti

Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine el koymasıyla tırmanan tansiyon, dünyayı ayağa kaldırdı.

NATO, Kerç Boğazı'ndaki gerilimi ele almak üzere bugün olağanüstü toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) da bu akşam yine aynı başlıkla bir araya geliyor. BMGK'nın toplanması hem Rusya hem de Ukrayna tarafından talep edildi.

Rus donanması, dün Karadeniz ile Azak Denizi'ni bir birine bağlayan Kerç Boğazı'nda Ukrayna savaş gemilerine ateş açmıştı. Kırım'ın ilhak edilmesinden bu yana sürtüşme yaşayan iki ülke, yeniden savaşın eşiğine geldi.

Sıkıyönetim oylanacak

Ukrayna parlamentosu, bugün ülkede 60 gün sıkıyönetime geçilmesini oylayacak.

Reuters haber ajansı, çalkantının Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesine de sıçrayabileceğini bildiriyor. Amerikan AP haber ajansı ise, Ukrayna'nın doğusunda hareket halindeki tankların fotoğraflarını dünyaya geçti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise, dakikalar önce yaptığı açıklamayla kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, uluslararası topluluğun Ukrayna'nın yanında duracağını açıkladı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:57
  1. Ukrayna
  2. rusya
  3. kerç boğazı

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