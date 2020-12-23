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Ekonomi Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları beklenenden fazla azaldı
Ekonomi

Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları beklenenden fazla azaldı

ABD'de kişisel gelirler kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 azaldı - Beklenenden fazla azalış gösteren kişisel gelir ve harcamaların bu dönemde sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 azalması öngörülüyordu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:33:54 -
Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları beklenenden fazla azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de kişisel gelirler kasımda aylık yüzde 1,1 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1'lik azalış kaydetti.

Ekimde yüzde 0,6 azalış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, kasımda yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da kasımda aylık yüzde 0,4 azaldı.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle mayıs ayı itibarıyla toparlanma gösteren ancak son aylarda yavaşlama kaydeden kişisel tüketim harcamalarının kasımda yüzde 0,2 azalması bekleniyordu.

Nisan ayından bu yana ilk kez düşüş gösteren kişisel tüketim harcamaları, ekimde ise yüzde 0,3 artmıştı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 1,1 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık baz değişim kaydetmedi, yıllık bazda ise yüzde 1,4 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentileriyle neredeyse paralel bir seyir izlerken, yıllık değişim beklentinin biraz altında kaldı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,5 artması bekleniyordu.

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