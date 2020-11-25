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Aktüel Amerikalıların çoğunluğu devletin dijital aygıtlardan kendilerini izlediği endişesini taşıyor
Aktüel

Amerikalıların çoğunluğu devletin dijital aygıtlardan kendilerini izlediği endişesini taşıyor

Yapılan bir ankette, yetişkinlerin yüzde 55'i resmi kurumların kendilerini takip ettiğinden kaygılı olduğunu belirtti - ABD Vergi Dairesi IRS'nin vatandaşların telefonlarından 10 bin defadan fazla bilgi topladığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:07:20 -
Amerikalıların çoğunluğu devletin dijital aygıtlardan kendilerini izlediği endişesini taşıyor

NEW YORK (AA) - ABD'de yapılan bir ankette, Amerikalıların yarıdan fazlasının devletin dijital aygıtlar üzerinden kendilerini takip ettiği kaygısı taşıdığı ortaya çıktı.

Harris Poll tarafından düzenlenen ankete katılan yetişkinlerin yüzde 55'i, devlet kurumlarının kendilerini cep telefonları ve diğer dijital cihazlardan konum verileri aracılığıyla takip ettiğinden endişe duyduğunu belirtti.

Azınlıklar içinde siyahi ve Hispanik katılımcılarda bu endişe yüzde 65'e çıkarken, Asya kökenlilerde yüzde 54, beyazlarda ise yüzde 51 olarak tespit edildi.

Ankete katılanların yüzde 77'si, hükümetin dijital aygıtlardan konum bilgisi temin etmesinin mahkeme izni ile olması gerektiğine inandığını kaydetti.

19-21 Kasım'da çevrimiçi yapılan ankete 2 bin Amerikalı yetişkin katıldı.

- ABD Vergi Dairesi, akıllı telefonlardan 10 bin kezden fazla bilgi topladı

Öte yandan, Vice haber sitesinin teknoloji birimi Motherboard tarafından ele geçirilen belgelere göre, ABD Vergi Dairesi IRS'nin sıradan telefonlardan 10 bin defadan fazla bilgi aldığının öğrenildiği belirtildi.

"Venntel" adlı aracı teknoloji şirketinden akıllı telefon hareketlerinin satın alındığı belirtilen haberde, IRS'nin mahkeme kararı olmadan Amerikalıların yerini izlemek amacıyla veri almasının müfettişler tarafından incelendiği kaydedildi.

Haberde, Venntel'in akıllı telefonlardaki oyunlar, hava durumu ve diğer sıradan uygulamalar üzerinden kullanıcıların verilerini topladığı bilgisi paylaşıldı.

- ABD ordusunun telefon uygulamalarından veri topladığı iddiası yankı uyandırmıştı

Vice haber sitesinin 16 Kasım'da yayımladığı haberde, ABD ordusunun, Müslümanlara yönelik dini uygulamalar da dahil dünya genelinde kullanılan akıllı telefon uygulamalarından kişisel verileri, geliştirici şirketler üzerinden satın aldığı öne sürülmüştü.

Terörle mücadele, kontrgerilla ve keşif faaliyetleriyle görevli ABD Özel Harekat Komutanlığı (USSOCOM) tarafından toplanan verilerin, insansız hava aracı saldırıları da dahil denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına destek sağlamak için kullanıldığı iddia edilmişti.

Haberde, veri satışı yapılan telefon uygulamaları arasında Müslümanların günlük dini ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan "Muslim Pro" ve "Kur'an" gibi uygulamaların da yer aldığı vurgulanmış, Müslüman sivil toplum örgütleri iddialara büyük tepki göstererek, Kongreye soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

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