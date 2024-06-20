Amerikalılar savunma sanayii şirketini satın almak için anlaşmaya vardı! Milyarlarca doları basıp aldılar

ABD merkezli sanayi devi Honeywell, havacılık ve savunma teknolojileri şirketi CAES Systems’i 1,9 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Satın almanın, 2024’ün ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Honeywell, yaptığı açıklamada, özel sermaye şirketi Advent International ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Buna göre, Honeywell, CAES Systems’i nakit 1,9 milyar dolar karşılığında bünyesine katacak. Bu hamleyle birlikte, Honeywell’in havacılık ve uzay bölümü önemli ölçüde güçlenecek.

Büyüme Stratejisinde Dev Adım

Son yıllarda büyümek için birleşme ve satın alma yoluna sıkça başvuran Honeywell, bu stratejik hamleyle otomasyon, havacılık ve enerji dönüşümü gibi mega trendlere odaklanıyor. Şirket, yüksek performans gösteren alanları güçlendirmeyi ve büyüme stratejisiyle uyumlu olmayan birimlerini elden çıkarmayı hedefliyor.

Savunma Siparişlerinde Artış

Honeywell’in bu anlaşması, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı gibi uzun süren çatışmalar nedeniyle savunma şirketlerinin siparişlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu satın alma, Honeywell’in savunma teknolojilerindeki gücünü daha da pekiştirecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CEO’dan Güçlü Mesaj

Honeywell CEO’su, bu satın almanın şirketin stratejik büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olduğunu belirtti. “CAES Systems’in eklenmesi, müşterilerimize daha yenilikçi çözümler sunmamızı sağlayacak ve sektördeki lider konumumuzu pekiştirecek,” dedi.

Geleceğe Yatırım

Uzay-havacılıktan enerjiye kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Honeywell, bu satın alma ile geleceğe yönelik önemli bir yatırım yapmış oluyor. Şirket, teknolojik yeniliklerle donatılmış yeni ürünler ve çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

KAYNAK: AİRLİNEHABER