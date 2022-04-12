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Sağlık Amerikalılar Canan Karatay'dan apar topar onu istedi! Bu sabun onları şaşkına çevirdi
Sağlık

Amerikalılar Canan Karatay'dan apar topar onu istedi! Bu sabun onları şaşkına çevirdi

Prof. Dr. Canan Karatay, el ve ayaklarda oluşan yaraların zeytinyağlı sabun kullanarak geçebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 16:03:00 - 2022-04-12 16:06:27
Amerikalılar Canan Karatay'dan apar topar onu istedi! Bu sabun onları şaşkına çevirdi

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Canan Karatay, zeytinyağlı sabunun önemine dikkat çekti.

Canan Karatay, 'Cildiniz çok güzel görünüyor. Röportajlarınızda herhangi bir ilaç kullanmadığınızı belirtiyorsunuz. Enerjinizdeki ve cildinizdeki sırrın sebebi nedir?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Amerikalılar benden zeytinyağlı sabun istedi"

Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı. Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı.

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