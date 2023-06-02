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Medya Amerikalı Oliver Stone’un ‘Nükleer Şimdi’ filmi: Olay çıkış yaptı, tepki çekti! Durum çok başka belli oldu
Medya

Amerikalı Oliver Stone’un ‘Nükleer Şimdi’ filmi: Olay çıkış yaptı, tepki çekti! Durum çok başka belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 22:00:00 -
Amerikalı Oliver Stone’un ‘Nükleer Şimdi’ filmi: Olay çıkış yaptı, tepki çekti! Durum çok başka belli oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Oliver Stone’un Nükleer Şimdi” adlı belgesel filmi tepkilere neden oldu! Ortalık karıştı...

Ünlü Amerikalı yönetmen Oliver Stone’un bu sene yayınlanan “Nükleer Şimdi” adlı belgesel filmi, nükleer enerjinin iklim değişikliğine karşı gerekli ve açık bir çözüm olduğunu vurguluyor.

Ancak film, Amerika’da sinemalarda boy göstermesiyle birbirinden farklı eleştirilerin de hedefi oldu. Eleştirmenler, filmin nükleer enerjiye dair özellikle yüksek maliyet ve inşasının uzun sürmesi gibi gerçeklerin gözden kaçtığını vurguluyor. Stone, filmde toplumun nükleer bombalardan duyduğu topyekün korkuyu nükleer enerjiyle birleştirdiği için onun potansiyeline ulaşılamadığını anlatırken, halkın korkularının değişmesinin yavaş bir süreç olduğunu da sözlerine ekliyor. Öte yandan, filme yönelik bir başka eleştiri de Stone’un nükleer enerjideki güçsüzlüğün suçunu radyofobiye atması ve iklim krizine karşı diğer alternatifleri göz ardı etmesi şeklinde oldu. 

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