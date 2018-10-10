Amerikalı Müslümanlardan Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

ABD'nin en önemli Müslüman sivil toplum kuruluşlarından CAIR, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına dikkati çekmek amacıyla Kaşıkçı'nın da yazdığı Washington Post gazetesi önünde basın açıklaması yaptı.

Amerikalı Müslümanlar olarak Donald Trump yönetimine çağrıda bulunduklarını dile getiren Awad, Kaşıkçı'nın ABD'de yaşadığını, Amerikan medyasında yazdığını ve söz konusu iddiaların ABD tarafından ciddi şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı. Awad, Kaşıkçı'yı 25 yıldır tanıdığını ve kendisini muhalif bir kimlikle değil, sorunları analiz etmeyi seven ve susturulmuş kişiler için konuşan iyi bir gazeteci olarak bildiğini belirtti.

Kaşıkçı'nın öldüğüne yönelik haberleri kabullenmek istemediğini ifade eden Awad, "Onun artık hayatta olmadığına inanmak istemiyorum. Bir cevaba ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple Suudi yetkililer yaşadığına dair bir delil göstermeli." şeklinde konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Gerry Connolly, basın açıklamasında, Kaşıkçı hakkında çıkan haberlere değinerek, "Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'yu bu konuda acilen harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

Connolly, Kaşıkçı'nın Virginia'da ikamet ettiği için kendisinin güvenliğinden sorumlu olduğunu ve şu anki durumu hakkında bilgi edinmek için tüm gücüyle çaba sarf ettiğini belirtti.

Trump ve Pompeo'ya çağrı

Kaşıkçı hakkında çıkan haberlere atıfta bulunan Connolly, "Cemal’in kaybolmasına yönelik ortaya çıkan haberler, bir devletin başka egemen bir devletin topraklarında bulunan konsolosluğunu mezbahaya çevirmesini temsil eden en düşük seviyedir. Başka bir ülkedeki konsolosluk toprakları orada suç işlenebilmesi için değil, diplomatik işlerin yürütülebilmesi için o ülkeden bağımsızdır." dedi.

Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 15 Suudi görevlinin Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelmesine dikkati çekerek, "Suudi hükümeti bu durumdan kesinlikle sorumlu" diye konuşan Connolly, "Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'yu bu konuda acilen harekete geçmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

'Soruşturmayı yapmaları yanlış'

Connolly, "Eğer Suudiler bu iddia edilen suçu işledilerse o zaman bu soruşturmayı yapmaları yanlıştır. Bu bağımsız, uluslararası bir soruşturmayla çözülmelidir ki konuyu detaylarıyla öğrenebilir ve sorumlulardan hesap sorabiliriz." şeklinde konuştu.

Connolly, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD çıkarlarına saygım sonsuz ama size ABD Bağımsızlık Bildirgemizi hatırlatmak isterim. 'Bütün insanlar yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinden koşma hakkına sahiptir.' Bu bildirgede petrole bağımlılık kelimesinin olduğunu hatırlamıyorum."



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.