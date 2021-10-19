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Dünya Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'
Dünya

Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'

Rusya, geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin'le Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'nin katıldığı bir programda yaşananları konuşuyor. Rus medyası ABD'li Gamble'nin programda yaptığı hareketlerle Putin'in dikkatini dağıtmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:55:00 - 2021-10-19 13:57:48

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz günlerde katıldığı Rusya Enerji Haftası Forumu, dünya kamuoyununda konuşulmaya devam ediyor.

Oturumu yöneten Amerikalı CNBC sunucusu Hadley Gamble ile bir soru yüzünden diyalog tartışmasına giren Putin'in, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." ifadeleri cinsiyetçi bulunup, Rus Lider'e eleştiriler getirmişti.

Ruslar Amerikalı sunucuyu suçladı

Rusya ise oturumu yöneten Hadley Gamble'ı hedef aldı.

Rus medyası, Hadley Gamble'ı Putin'in dikkatini dağıtmakla suçlayarak Amerikalı sunucunun bacaklarıyla Putin'i gafil avlamak için girişimde bulunduğunu iddia etti.

Görüntülerle ilgili yorum yapması istenen beden dili uzmanı Judy James de tüm eski beden dili flört kılavuzları, ayağınızı birinin yönüne doğrultma hareketinin, 'cazibe ve çekicilik olarak işaret ettiğini' belirtti.

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