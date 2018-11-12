Amerika'dan terör örgütü PKK’ya uyuyan hücre taktiği!

İşte Tunca Bengin’nin köşe yazısı:

PYD ve YPG’nin PKK’nın harf değiştirilmiş türevleri olduğu net. Yani PKK eşittir PYD eşittir YPG... Aslında bunu en iyi bilen de YPG’yi farklıymış gibi göstermeye çalışan ABD... Kaldı ki sarf ettiği “PKK terör örgütüdür”, “PKK ile mücadelede Türkiye’nin yanındayız” şeklindeki sözleri de bildik hikaye. Çünkü geçmişte de PKK’ya verdiği destekler ve teröristlere nasıl kol, kanat gerdiği de örnekleriyle malum. Dolayısıyla da son ödül hamlesi her ne kadar Kandil’deki lider kadroyu ve PKK’yı gözden çıkarmak olarak görülse de çok fazla tezgah kokuyor. Hem meşrulaştırmaya çalıştığı YPG hem de doğrudan terör örgütü dediği PKK’nın geleceği açısından... Niyesini Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, anlatıyor:

“TSK’nın karşısında uğradıkları bozgun ve verdikleri zayiat nedeniyle PKK içerisinde tartışma var. Bütün suçlamalar Karayılan, Bayık ve Duran Kalkan üzerine. Bunlar çok sayıda teröristin öldürülmesine sebep olmakla suçlanıyor. Dolayısıyla bunları afişe ettiler aynı zamanda istenmeyen adam gibi gösterdiler. Bir de bu adamlardan iki tanesi Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık İran’a yakın. Zaman zaman onlar PEJAK’ın (PKK’nın İran’daki kolu) hareketlerine mani oluyorlar, PEJAK’ı engelliyorlar.”

- ABD bunları yok edemez miydi?

“İsterse hallederdi ama halletseydi bu kadar çok ses getirmezdi. Türkiye’ye verseydi bu sefer PKK ile ABD düşman olurdu ama şimdi PKK’yla bunları ayrıştırmaya çalışıyor. PKK ABD ile birlikte olmak durumunda onun için de bu adamları kendileri gözden çıkaracaklar.”

Bu adamların büyük ihtimalle elemine olacağını belirten, Pekin devam ediyor:

“Zaten hareketleri kısıtlanmıştı, şimdi iyice kısıtlanır. Kendi içlerinden ihbar olur. Bu tip adamları en yakın adamları ihbar eder, en yakın adamları öldürür. Büyük ihtimalle ABD bunun kendisi yapmaz. Ya yerlerini bize verir Türkiye gider insansız hava araçlarıyla bir şey yapar ya da kelle avcıları bu işi yapar öldürür adamları.”

- Kelle avcıları örgütün içinden mi?

“Örgütün içinden.

Genelde örgütün içinden olur. Yoksa bu adamların yerleri belli. Bunu ABD de biliyor Barzani’nin güçleri de biliyor. Şimdi bu adamların çevresindeki ABD koruma kalkanı da kalktı. Bunların yerine kim gelecek onlar da hazırlanmıştır.”

- ABD PKK’dan vazgeçmiyor o halde?

“Hayır vazgeçer mi. Uyuyan hücre haline getirecek zamanı geldiğinde tekrar kullanacak. Yani 8-10 sene sonra biz bunlarla tekrar savaşacağız. Bizim başımıza iş çıkaracaklar. Hem PYD’yle hem PKK’yla hem de onları destekleyen İsrail’le...”

- ABD PKK terör örgütü diyor ama?

“PKK için terör örgütü diyor ama istihbarat örgütleri böyle çalışır. Hiçbirini tamamen ortadan kaldırmaz şu anda da işte DHKPC, TİKKO’nun çok büyük faaliyetleri yok ama yarın bir gün yabancı istihbarat örgütleri tekrar devreye girerek bunları canlandırabilir. Aynısı PKK için de geçerli. Önemli olan ABD’nin hedefi. Şimdi birinci hedefi Suriye’nin kuzeyinde bir devletçik kurmak bu kadar basit. Bu devletçiği kurarken de buna engel olabilecek şeyleri ortadan kaldırıyor ve PYD’yi meşrulaştırmaya çalışıyor.”

- Bu üç isim de oyunun içinde olabilir mi?

“Onlar işin kuklası oyunu bilmezler. Hiçbir istihbarat örgütü gidip de amacını oradaki adama söylemez. Bunlar önemsiz adamlar. Zaten CIA’nın desteği olmasaydı bu adamlar bugüne kadar yaşamazdı. Bu aynı zamanda ABD’nin insanları nasıl sattığının da bir örneği. Menfaati gerektiği zaman satıyor, bu kadar basit. Usame Bin Ladin’i, Bağdadi’yi de böyle öldürdüler...”