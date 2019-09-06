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Amerika'da vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Türkiye’nin Güneydoğu illerine ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ sebebiyle seyahat etmeme uyarısında bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 13:55
Amerika'da vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaşlarının Türkiye’de bazı illere seyahat etmemesi için uyarı geldi. Uyarının nedeni olarak ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ gösterildi.

Söz konusu uyarıda, bu illerde terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilirken; özellikle kamuya açık alışveriş merkezleri, oteller, kulüpler, lokantalar, ibadet yerleri, parklar, havaalanları gibi yerlere dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.  

“TERÖRİST GRUPLARLA İLİŞKİLENDİRİLİP GÖZALTINA ALINABİLİRSİNİZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına yaptığı diğer bir uyarıda, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişinin yetersiz bilgilere dayanarak ve genellikle siyasi amaçla terörist gruplarla ilişkilendirilip gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca vatandaşlarını sosyal medya konusunda da uyaran Dışişleri, 'Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunmaları halinde yine gözaltına alınabilecekleri' konusunda vatandaşlarını uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaşlarının Türkiye’de bazı illere seyahat etmemesi için uyarı geldi. Uyarının sebebi olarak ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ gösterildi. Söz konusu uyarıda, bu illerde terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilirken; özellikle kamuya açık alışveriş merkezleri, oteller, kulüpler, lokantalar, ibadet yerleri, parklar, havaalanları gibi yerlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.  

“TERÖRİST GRUPLARLA İLİŞKİLENDİRİLİP GÖZALTINA ALINABİLİRSİNİZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına yaptığı diğer bir uyarıda, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişinin yetersiz bilgilere dayanarak ve genellikle siyasi amaçla terörist gruplarla ilişkilendirilip gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca vatandaşlarını sosyal medya konusunda da uyaran Dışişleri, 'Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunmaları halinde yine gözaltına alınabilecekleri' konusunda vatandaşlarını ikaz etti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:55
  1. ABD
  2. Türkiye

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