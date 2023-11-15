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Siyaset Amerika’da kiminle görüştünüz? Seçimi kaybeden Nihal Olçok AK Parti’nin dediğine geldi
Siyaset

Amerika’da kiminle görüştünüz? Seçimi kaybeden Nihal Olçok AK Parti’nin dediğine geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-15 12:34:00 - 2023-11-15 12:48:16

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nihal Olçok'un Sadullah Ergin hakkındaki açıklamaları gündem oldu. Ayrıca Olçok'un, CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu'na yönelttiği Amerika sorusu da dikkat çekti.

Gelecek Partisi kurucularından olan Nihal Olçok, partisinden istifa ettiğini sosyal medya aracılığıyla açıkladı. Olçok, paylaşımında, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" ifadelerine yer verdi.

Halk TV canlı yayınına katılan Nihal Olçok, Baykal'la olan konuşmasından da bahsederek istifasında son kararı Fettah Tamince ile ilgili attığı tweet sonrası partisinden Sema Ün'ün kendisini arayarak açıklama yapmasından sonra aldığı belirtti.

"Ben vekil olmak istedim, 15 Temmuz'la ilgili soruları sormak istedim ama Sadullah Ergin'in olduğu Meclis'te değil. Ali Tatar'ın elinde Sadullah Ergin'in kanı var." diyen Nihal Olçok, Sadullah Ergin'in adaylığını öğrendiğinde Kılıçdaroğlu'na gittiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu ile 1 saatten fazla görüştüğünü söyleyen Olçok "Ben de ortaklı şirketi olan biriyim. Ortaklarımdan biri asli vazifelerini yerine getirmezse, çok keyifli bir iş geldiğinde onu yaklaştırmam. Ne oldu da aylarca 'kendi listemle gireceğim' diyen DEVA'yı son dakika bu listeyle kabul ettiniz. O zaman benim şu soruyu sorma hakkım var. Amerika'da kiminle görüştünüz" dediğini ifade etti.

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