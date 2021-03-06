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Dünya Amerika’da 60 saatte 216 gri kurt katledildi
Dünya

Amerika’da 60 saatte 216 gri kurt katledildi

Sözde medeni Amerika’dan yine bir vahşet haberi geldi...

Yeniakit Publisher
2021-03-06 14:24:00 -
Amerika’da 60 saatte 216 gri kurt katledildi

Wisconsin eyaletinde geçen hafta başlayan kurt avlama sezonunda avlanma limitleri aşıldı. Limitlere uymayan avcılar, 60 saatte 216 gri kurdu katletti. Yetkililerin belirttiği kotanın yaklaşık yüzde 82’nin üzerinde avlanma yapıldığını ifade eden, Wisconsin’in doğal kaynaklar departmanı, bir hafta sürmesi planlanan sezonu 4 gün erken bitirdi.

Yerliler kotalarındakileri öldürmüyor

Departman yetkilileri, öldürülen gri kurtların sayısı karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ve bu sebeple avlanma sezonunu erken bitirdiklerini ifade etti. Avlanma düzenlemelerine göre, devletin, kurt nüfusunu istikrara kavuşturmak amacıyla toplam 200 kurt itlaf hedefi var. Ancak yerli kabileler kurtları kutsal kabul ettikleri için her yıl 81 kurtluk kotalarına girenleri öldürmeyip koruyor.

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