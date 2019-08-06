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Amerika öncülüğündeki koalisyondan Türkiye'yi kızdıracak mesaj

Türkiye ile Amerika arasında "güvenli bölge" görüşmeleri son viraja girmişken, Amerika öncülüğündeki koalisyona ait bir sosyal medya hesabından Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:36
Amerika öncülüğündeki koalisyondan Türkiye'yi kızdıracak mesaj

Türkiye ile ABD arasında "güvenli bölge" görüşmeleri devam ederken, ABD öncülüğündeki koalisyona ait resmi sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaşıldı.

Hesabın Twitter tarafından onaylı olduğu görülürken, paylaşılan görselde tarlada araba lastiğiyle oynayan bir çocuk var. Resmin üzerinden ise, Hindistan'ın eski Cumhurbaşkanı Abdul Kalam'ın "Çocuklarımızın daha iyi bir yarına sahip olabilmesi için bugünümüzü feda etmeliyiz" sözleriyle başlayan ve "Kuzey Suriye'deki ortaklarımız, kazanımlarını pekiştirmek, barışı ve istikrarı korumak, DEAŞ'tan kurtulmak ve daha iyi bir gelecek sağlamak için çok şey feda ettiler" diyerek son bulan bir mesaj paylaşıldı.

 Haber7

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:36
  1. Hindistan
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