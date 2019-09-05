0553 313 94 23

Amerika milyonlarca dolar teklif etmiş!

Amerika Dışişleri Bakanlığının, İran'ın petrol tankerini alıkoyabilmek için kaptana milyonlarca dolar para teklif ettiği ortaya çıktı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:09
Amerika milyonlarca dolar teklif etmiş!

ABD'nin talebiyle İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın temmuz ayında gasp edip ağustosta serbest bıraktığı, ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın ''el koyma'' kararı çıkarıp peşine düştüğü eski adıyla Grace 1, yeni adıyla Adrian Darya 1 tankeriyle ilgili bu kez Washington'ın kaptana milyonlarca dolar ödemeyi teklif ettiği haberi patlak verdi.

Çarşamba günü Financial Times gazetesinde yayımlanan haberle ilgili AFP'nin soru yönelttiği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcülerinden biri "Çok sayıda gemicilik şirketi ve gemi kaptanına ulaşmak için geniş çaplı faaliyet yürüttük" dedi.

Trump yönetimi dün de 'İran'ın petrol ihracatında kullandığı gemicilik ağına' yeni yaptırımlar açıklarken bu ağı sekteye uğratmak için yardımda bulunacaklara 15 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu.

ABD geçen cuma Adrian Darya 1'i kara listeye alırken, Hazine Bakanlığı tankerin ''İran Devrim Muhafızlarına gelir amacıyla 2.1 milyon varil İran ham petrolünün taşınmasında kullanıldığına'' dair açıklama yapmıştı. Devrim Muhafızları, Başkan Donald Trump tarafından ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine alınmış durumda.

Financial Times gazetesine göre ABD'nin İran Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başdanışmanı sıfatlarını taşıyan Brian Hook önce Adrian Darya 1'in Hindistanlı kaptanı Akhilesh Kumar'a e-postalar gönderdi.

Kaptana "Size iyi haberlerim var" diye seslenen Hook, tankeri ABD'li yetkililerin el koyabileceği bir yete götürmesi halinde Trump yönetiminin kendisine milyonlarca dolar ödeyeceğini belirtti.

Kaptanın sahtekarlık olduğunu sanmaması için e-postalara ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir telefon numarasına da yer verildi. Hook, haber teyiti isteyen gazeteye, "ABD Dışişleri yasadışı petrol ihracatını engellemek ve men etmek için denizcilik dünyasıyla çok yakın şekilde çalışıyor" dedi. Kumar'ın e-postaları dikkate almamasının ardından ABD tankeri kara liste, kaptanı da yaptırım kapsamına aldı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, haber karşısında, Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:

"Korsanlığı beceremeyen ABD şimdi de şantaja başvuruyor: Bize İran petrolünü getirirsen milyonlarca dolar alırsın ya da yaptırıma uğrarsın. Birkaç hafta önce aldığım Beyaz Saray davetine çok benziyor. Giderek bir kalıp halini alıyor. #İkinciSınıfGangsterler"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:09
  1. iran
  2. abd
  3. tanker
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
    1. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    2. Vodafone "çevik" dönüşüm yolculuğunu..
    3. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz..
    4. Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
    5. Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan..
    6. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    7. Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü..
    8. Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı..
    9. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    10. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    11. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    12. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    13. Altın fiyatları
    14. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    15. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    16. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    17. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    18. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    19. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    20. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    21. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Faruk Çelik’ten bomba açıklamalar
    23. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    24. Kocaeli sahillerinden 53 ton yosun..
    25. Pençe Harekatı'yla koordineli olarak..
    26. Göztepe’nin yenileri formayı kapamadı
    27. Teröre karşı duruşuyla CHP’ye solculuk..
    28. Adnan Polat: “Mustafa Cengiz tam gaz..
    29. Genç görünmenin yolu: Mezoterapi
    30. Akhisar Belediyesi WorldFood..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe