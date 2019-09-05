Amerika milyonlarca dolar teklif etmiş!

ABD'nin talebiyle İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın temmuz ayında gasp edip ağustosta serbest bıraktığı, ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın ''el koyma'' kararı çıkarıp peşine düştüğü eski adıyla Grace 1, yeni adıyla Adrian Darya 1 tankeriyle ilgili bu kez Washington'ın kaptana milyonlarca dolar ödemeyi teklif ettiği haberi patlak verdi.

Çarşamba günü Financial Times gazetesinde yayımlanan haberle ilgili AFP'nin soru yönelttiği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcülerinden biri "Çok sayıda gemicilik şirketi ve gemi kaptanına ulaşmak için geniş çaplı faaliyet yürüttük" dedi.

Trump yönetimi dün de 'İran'ın petrol ihracatında kullandığı gemicilik ağına' yeni yaptırımlar açıklarken bu ağı sekteye uğratmak için yardımda bulunacaklara 15 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu.

ABD geçen cuma Adrian Darya 1'i kara listeye alırken, Hazine Bakanlığı tankerin ''İran Devrim Muhafızlarına gelir amacıyla 2.1 milyon varil İran ham petrolünün taşınmasında kullanıldığına'' dair açıklama yapmıştı. Devrim Muhafızları, Başkan Donald Trump tarafından ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine alınmış durumda.

Financial Times gazetesine göre ABD'nin İran Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başdanışmanı sıfatlarını taşıyan Brian Hook önce Adrian Darya 1'in Hindistanlı kaptanı Akhilesh Kumar'a e-postalar gönderdi.

Kaptana "Size iyi haberlerim var" diye seslenen Hook, tankeri ABD'li yetkililerin el koyabileceği bir yete götürmesi halinde Trump yönetiminin kendisine milyonlarca dolar ödeyeceğini belirtti.

Kaptanın sahtekarlık olduğunu sanmaması için e-postalara ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir telefon numarasına da yer verildi. Hook, haber teyiti isteyen gazeteye, "ABD Dışişleri yasadışı petrol ihracatını engellemek ve men etmek için denizcilik dünyasıyla çok yakın şekilde çalışıyor" dedi. Kumar'ın e-postaları dikkate almamasının ardından ABD tankeri kara liste, kaptanı da yaptırım kapsamına aldı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, haber karşısında, Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:

"Korsanlığı beceremeyen ABD şimdi de şantaja başvuruyor: Bize İran petrolünü getirirsen milyonlarca dolar alırsın ya da yaptırıma uğrarsın. Birkaç hafta önce aldığım Beyaz Saray davetine çok benziyor. Giderek bir kalıp halini alıyor. #İkinciSınıfGangsterler"