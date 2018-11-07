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Amerika Kongresi’ne giren ilk başörtülü vekil

Amerika'da Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Tlaib ve Somali asıllı Omar, yarışı kazandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:29
Amerika Kongresi’ne giren ilk başörtülü vekil

Seçmenlerin, Senatodaki 35, Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gittiği ülkede her ikisi de Demokrat Partiden aday olan Tlaib ve Omar zaferini ilan etti.

Michigan eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Tlaib'in, bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarından sonra görevinden istifa etmesi ve karşısına Cumhuriyetçi rakip bir adayın çıkmaması üzerine seçimi kazanacağına kesin gözle bakılıyordu.

Seçim öncesi ABD medyasına röportaj veren Rashida Tlaib, "Amacım; inancımla Kongrede caka satmak değil, herkese söylediğim gibi kamu hizmeti gibi etkili bir yolla İslam'ı temsil etmek." ifadesini kullanmıştı.

ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:29
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