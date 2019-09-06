0553 313 94 23

Amerika jeti 'yanlışlıkla' Arizona'ya beyaz fosfor bombası attı

Amerika askeri jeti Arizona eyaletinin Tuscon şehrinde rutin eğitim uçuşundayken beklenmedik bir şekilde fosfor bombalı roketi çöle bıraktı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:11
Amerika jeti 'yanlışlıkla' Arizona'ya beyaz fosfor bombası attı

Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, "Tucson ile Phoenix arasında bir eğitim gerçekleştiren A-10C Thunderbolt II uçağı, "istemeden" tek bir M-156 roketi fırlattı" denilerek roketin ıssız bölgede düştüğünün altı çizildi.

Yerel saatle 10:40'ta gerçekleşen olay soruşturuluyor.

Ayrıca Beyaz fosfor bombasının herhangi bir hasara yol açmadığı söylendi.

M156 savaş başlığı, derin, etkili yanıklara ve solumayla neden olabilecek ölümlere yol açan beyaz bir fosfor mühimmatı... Sivil alanlarda kullanımı yasak.

Resmi olarak sinyal vermek için Lübnan, Afganistan, Irak, Gazze, Yemen ve Suriye'de mevzili durumda.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:11
  1. abd
  2. savaş uçağı
  3. fosfor bombası
  4. arizona

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum dış ticaretinde istikrar
    1. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    2. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    3. Özel çocuklara yoga kursu
    4. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    5. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    6. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    7. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    8. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    9. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    10. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    11. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    12. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    15. "Belediye işi şov işi değildir"
    16. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    17. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    18. İkinci el kitap satarak, sokak..
    19. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    20. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    21. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    22. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    23. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    24. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    25. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    26. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    27. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    28. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    29. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    30. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim