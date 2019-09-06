Amerika jeti 'yanlışlıkla' Arizona'ya beyaz fosfor bombası attı

Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, "Tucson ile Phoenix arasında bir eğitim gerçekleştiren A-10C Thunderbolt II uçağı, "istemeden" tek bir M-156 roketi fırlattı" denilerek roketin ıssız bölgede düştüğünün altı çizildi.

Yerel saatle 10:40'ta gerçekleşen olay soruşturuluyor.

Ayrıca Beyaz fosfor bombasının herhangi bir hasara yol açmadığı söylendi.

M156 savaş başlığı, derin, etkili yanıklara ve solumayla neden olabilecek ölümlere yol açan beyaz bir fosfor mühimmatı... Sivil alanlarda kullanımı yasak.

Resmi olarak sinyal vermek için Lübnan, Afganistan, Irak, Gazze, Yemen ve Suriye'de mevzili durumda.