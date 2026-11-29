Geçen cuma New York borsasında olanları duymuşsunuzdur. Nasdaq tek günde yüzde 5’ten fazla düştü, yıl başından beri kazandığı ne varsa bir günde gitti. “Amerika’nın teknoloji hisseleri düştüyse bize ne?” diyenler olabilir. Ama işin aslı öyle değil. Orada başlayan sarsıntı dönüp dolaşıp bizim faizimize, kurumuza, hatta mutfak masrafımıza kadar geliyor.

Hikâye aslında basit. Son iki yılda dünyanın parası yapay zekâya aktı. Veri merkezleri kuruldu, çipler alındı, santraller yapıldı. Bunların çoğu da borçla yapıldı. Üstelik bu borcu veren çoğu zaman bankalar değil, denetimi çok daha gevşek fonlardı. Fed’den IMF’ye kadar herkes aylardır “bu iş fazla şişti” diyordu. Kasım’da o uyarı gerçek oldu.

Peki düşüş neden bu kadar sert oldu? Çünkü borçla oynayan herkes aynı anda köşeye sıkıştı. Hisseyi teminat gösterip borç alan biri, fiyat düşünce aracı kurumdan bir telefon alır: “Teminatını tamamla.” yani o meşhur Margin Call çağrısı. Cebinde nakit yoksa elinde ne varsa satar. Geçen hafta altının dört günde yüzde 10 düşmesinin sebebi buydu. Altın değersizleştiği için değil, en kolay nakde çevrilen şey olduğu için satıldı. Güney Kore’de borçla hisse alan küçük yatırımcıların zorla kapatılan pozisyonları üç katına çıktı. Yani karşımızdaki şey birkaç şirketin kötü haberi değil, borç üstüne kurulmuş bir düzenin çatırdaması.

Akla hemen 2008 geliyor. Benzerlik var ama fark daha büyük. 2008’de Amerika faizi sıfıra indirdi, musluğu açtı, ülkeler el ele verdi. Bugün ise Orta Doğu’daki savaş petrolü 90 doların üstünde tutuyor, Dünya Bankası bu yıl emtia fiyatlarının yüzde 23 artmasını bekliyor. Pahalılık bu kadar canlıyken Amerikan Merkez Bankası faiz indirmek şöyle dursun, Aralık’ta artırmaya hazırlanıyor. Piyasalar bu ihtimali neredeyse kesin görüyor. Dünya da 2008’deki gibi kol kola değil, herkes kendi derdinde.

İşin en tuhaf tarafı Washington’da. Trump borsanın düşmesinden hiç hoşnut değil, faizin “siyasi bir Fed” yüzünden yüksek olduğunu söylüyor. Ama piyasayı korumak için elindeki araçlar bir bir geri tepiyor. Gümrük vergisi koyuyor, fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca Fed faizi yükseltmek zorunda kalıyor. Faiz yükselince de borçla yatırım yapanlar daha çok sıkışıyor. Yurt dışındaki veri merkezlerine vergi koyacağını söylediği gün borsa bir basamak daha indi. Ne yaparsa yapsın sonuç aynı. Dolar güçleniyor. Buna “Trump ikilemi” demek yanlış olmaz.

Güçlü dolar bizim için hiç iyi haber değildir. Dünyada ticaretin de borcun da büyük kısmı dolarla dönüyor. Dolar pahalandıkça dışarıdan borçlanan bankamızın da şirketimizin de yükü ağırlaşıyor. Bir de şu var, Amerika kriz anında sadece beş ülkenin merkez bankasına dolar musluğu açıyor. Avrupa, İngiltere, Japonya, Kanada ve İsviçre. Türkiye bu şemsiyenin altında değil. Yağmur başladığında güvenebileceğimiz tek şey kendi kasamız.

Kasaya bakalım o zaman. Merkez Bankası’nın rezervleri Ocak sonunda 218 milyar dolardı, Kasım ortasında 159 milyar dolara indi. Swaplar düşülünce elde kalan net rezerv geçen haftalarda 28,5 milyar dolar civarındaydı, bu yazı yazılırken daha da düştü. Bu düşüşün bir kısmı altın fiyatındaki gerilemeden geliyor, yani her kaybı “döviz satıldı” diye okumamak lazım. Ama gözden kaçmaması gereken bir ayrıntı var. Eylül’den beri kasadaki döviz azalırken piyasadaki lira miktarı artmaya devam ediyor. Toplam rakam büyüdüğü için kasadaki erime ilk bakışta pek fark edilmiyor. Bugün faiz yüzde 36 ve Merkez Bankası piyasadan para çekmeye devam ediyor, bu yüzden 2019–2021’deki gibi bir başıboşluk yok. Ama tampon, göründüğünden daha ince.

Peki bunun vatandaşa yansıması ne? Açık konuşalım, Türkiye bugün bir döviz krizi yaşamıyor. Yaşadığımız şey uzayan, insanın cebinde hissettiği bir durgunluk. Cari açık yıllık 39 milyar dolar civarında; yönetilebilir bir rakam. Sorun, bu açığın kalıcı fabrika yatırımlarıyla değil, her an çıkıp gidebilecek sıcak parayla kapatılması. Sanayinin nabzını tutan imalat endeksi 31 aydır kötüye işaret ediyor. İnsanlar geleceğe güvenmiyor, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanımı dört yılın en yavaş seviyesinde. İhtiyaç kredilerinde ödenemeyen borç oranı yüzde 7’ye dayanmış. Kâğıt üzerinde ekonomi büyüyor ama o büyüme sofraya inmiyor.

Önümüzdeki günlerde gözümüzü nereye dikeceğiz? Her şeyden önce 8–9 Aralık’taki Fed kararına. Amerika faizi yarım puan artırırsa dünyadaki borç zinciri bir kez daha gerilir. Altının 3.400 doların üzerinde tutunması, düşüşün paniğe bağlı olduğunu, altın talebinin ise sağlam kaldığını gösterir. Bizim için en önemli işaret de Merkez Bankası’nın piyasadan para çekmeyi bırakıp bankalara yeniden para vermeye başlaması olur. O gün, döviz satışının lirayı sıkıştırmaya başladığı gündür.

Merkez Bankası Ekim’de faizi bir puan indirdi, devamını da getirmek istiyor. Ama Amerika faiz artırırken bizim indirim alanımız daralıyor. 2008’de dünya faizleri düştüğü için bir yılda on puan civarında indirim yapabilmiştik; bugün o lüksümüz yok. Yapılacak iş belli, pahalılıkla mücadeleden geri adım atmadan kasayı korumak ve dışarıdan gelen parayı sıcak paradan kalıcı yatırıma çevirmek.

Kısacası, Wall Street’te patlayan balon bizim balonumuz değil. Ama faturası hepimize kesilebilir. Fırtınadan korunmanın yolu, birinin bize şemsiye uzatmasını beklemek değil, kendi çatımızı sağlam tutmaktır.