Amerika borsaları istihdam ve ücret verisi sonrası yükselişte

ABD – Tarım dışı istihdam ve ücret artışı beklentilerin altında geldi. Nisan ayında 198 bin yeni istihdam yaratılması beklenen ABD özel sektöründe 164 bin istihdam yaratıldı. İşsizlik oranı ise yüzde 3.9’a geriledi. Ücretler ise yüzde 0.2 artması beklenirken yüzde 0.1 arttı. Verilerin ve Apple hisselerinin yeni tarihi zirveyi görmesinin ardından Wall Street’te,

Dow Jones yüzde 0.80 artışla 24,120.61 puana,

S&P 500 yüzde 0.75 artışla 2,649.50 puana,

Nasdaq yüzde 1.11 artışla 7,166.58 puana yükseldi.

AVRUPA - Euro Bölgesi, Fransa ve Almanya ekonomilerine ilişkin Nisan ayı PMI verileri de açıklandı. ABD istihdam verisi sonrası Avrupa’da endeksler yükselişini güçlendirdi. Özellikle Societe General hisselerindeki düşüşe bağlı olarak öğleden önce düşüşte olan CAC da öğleden sonra yükselişe geçti.

DAX yüzde 0.77 artışla 12,788.13 puana,

FTSE yüzde 0.83 artışla 7,565.51 puana,

FTSE MIB yüzde 0.96 artışla 24,294 puana,

CAC yüzde 0.13 yükselişle 5,508.88 puana

Stoxx 600 ise yüzde 0.48 artışla 386.48 puana yükseldi.

Euro Bölgesi Bileşik PMI beklentileri karşılamadı. Euro Bölgesi Bileşik PMI Nisan’da 55.1’e geriledi, beklenti 55.2 düzeyinde yatay seyretmesiydi. Euro Bölgesi Hizmet PMI ise Nisan’da 54.7’ye geriledi, beklenti 55.0 düzeyine gerilemesiydi.

Almanya Hizmet PMI Eylül 2016’dan bu yana en yavaş hızına geriledi. IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya Hizmet PMI Nisan’da 53.0’e geriledi, beklenti 54.1’e yükselmesiydi. Almanya Bileşik PMI ise Mart’taki 55.1 düzeyinden Nisan’da 54.6’ya geriledi. Açıklamaya göre Almanya Bileşik PMI Nisan’da 19 ayın en düşüğünde.

Fransa’da Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan’da Mart’taki 56.3 düzeyinden beklentilere paralel olarak 56.9’a yükseldi. IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa Hizmet PMI ise Mart’taki 56.9 düzeyinden Nisan’da beklentilere paralel olarak 57.4’e yükseldi.

ASYA – ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri devam ederken ABD istihdam verileri öncesinde Asya’da endeksler düşüşlerle kapandı.

Japonya'da Nikkei resmi tatil nedeniyle kapalı

Shanghai yüzde 0.32 düşüşle 3,091.03 puandan,

HSI yüzde 1.28 düşüşle 29,926.50 puandan

KOSPI yüzde 1.04 düşüşle 2,461.38 puandan kapandı.

Çin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart'taki dört ayın en düşük düzeyinden Nisan'da 52.3 düzeyine yükseldi. Çin Bileşik PMI Mart'ta 51.8 düzeyindeydi. Hizmetler PMI ise Nisan'da Mart'taki 52.3 düzeyinden 52.9 düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi yüzde 0.28 yükselişle 92.69 düzeyine yükseldi

10 yıllık ABD tahvil getirileri hafif düşüşle 2.946 düzeyine geriledi

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.05 değer kaybetti ve 109.13 yen düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.48 düşüşle 1.1929 düzeyine geriledi.