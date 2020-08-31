‘Amerika bize rüşvet teklif etti’

Aşure Günü etkinlikleri kapsamında destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında Nasrallah, “Bize mal ve makamların yanı sıra ülkedeki siyasi sistemi çıkarlarımız doğrultusunda geliştirme teklifinde bulunuldu. Buna karşı davamızı bırakmamız istendi, bizler de yapmadık ve yapmayacağız.” ifadelerine yer verdi. Örgütün medyada yoğun karalama kampanyasına maruz kaldığını söyleyen Nasrallah, kendilerine yönelik karalama kampanyalarının yoğun şekilde devam ettiğini öne sürdü. Nasrallah, “Bazı ülkeler elektronik orduları seferber ederek, bir ülkeye yönelik kamuoyu görüşünü değiştirmeye çalışıyor. Yabancı ve Körfez’deki ülkelerin büyükelçilikleri, yalan haberlerle Hizbullah’ı hedef göstermek için basın organlarına milyonlarca dolar kaynak ayırıyor” dedi.

Hafter’in itlerine askeri destek aralıksız sürüyor

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i desteklemek için Cufra vilayetinin merkezi Hun kentine paralı askerleri taşıyan 112 silahlı aracın geldiğini tespit ettiklerini bildirdi. Kununu, 3 okul içinde konuşlanan araçlarda Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerler, Sudanlı Cancavid milisleri, Suriye ve Yemenli paralı askerlerin de aralarında olduğu yüzlerce milisin bulunduğunu ifade etti. Son saatlerde Hafter’in terörist milislerine destek veren Sudanlı Cancavid milislerine ait mühimmat yüklü 70 askeri aracın da Sirte kentine ulaştığı kaydedildi.