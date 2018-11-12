Amerika 500 bin sivilin ölümüne neden oldu

11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrası ABD’de George W. Bush yönetiminin “terörle savaş” adıyla İslam coğrafyasını hedef alan işgal politikası neticesinde en az 500 bin kişinin öldüğü belirlendi.

ABD’nin Rhode Island Eyaleti’ndeki Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İdaresi Enstitüsü’nün yayınladığı rapora göre, terörle mücadele adına verilen işgal hareketi sırasında 480 bin ila 507 bin arasında kişi hayatını kaybetti.

El Kaide ve Bin Ladin’e yataklık yaptığı gerekçesi ile 2001’de Afganistan’a ve “kitle imha silahlarına sahip olması” ve bunu “teröristlere” verme ihtimali nedeniyle 2003’te Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak’a saldıran George W. Bush’un yönetimi altında yıllar sürecek işgaller başlamıştı. Rapora, savaşların yol açtığı altyapı hasarı ve yaygınlaşan hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirenler dahil edilmediği de belirtildi.

YÜZBİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

Raporun verilerine göre 11 Eylül’den bu yana hayatını kaybeden en az 480 bin kişinin 260 binden fazlasını siviller oluşturuyor.İstatistiklere göre Irak’ta yaklaşık 200 bin, Afganistan’da 38 bin, Pakistan da 23 binden fazla sivil ABD’nin başlattığı işgal ve savaşlarda yaşamını yitirdi. Raporun yazarı Neta Crawford, ayrıca ABD’nin “militan” olarak tanımladığı birçok kişinin aslında sivil olabileceğini belirtirken, savaşlar nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısını tam olarak tespit etmenin mümkün olmadığını ve gerçek kayıpların, 500 binin çok daha üzerinde olabileceğini kaydetti.

MİLYONLAR YERİNDEN OLDU

ABD işgalleri ayrıca Afganistan’dan Irak’a kadar geniş bir coğrafyada 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesi sonucunu doğurdu. Bu işgallerin ABD’ye maliyetinin ise 5,6 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ABD ETKİLERİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Raporun yayınlanmasıyla birlikte enstitüden yapılan açıklamada “Teröre karşı savaş Amerikan kamuoyunda, basında ve politikacılar arasında sıklıkla görmezden gelinse de, ölü sayısının artıyor olması savaşın şiddetinin azalmadığını, aksine yoğun bir şekilde devam ettiğini gösteriyor” değerlendirmesi yer aldı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK