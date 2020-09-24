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Aktüel Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber
Aktüel

Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber

Denizli'de kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:01:00 -
Ameliyattan uyandırılamadı! Acı haber

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde üzücü bir olay yaşandı.

Kolu kırıldığı için ameliyat edildi

Acıpayam Belediyesinde çalışan Mehmet Ali Tokdemir'in 6 yaşındaki kız çocuğu, kırılan koluna yapılan ameliyatın ardından uyandırılamadı.

Küçük kız, 12 gün devam eden hayat mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Miray Tokdemir, 11 Eylül tarihinde Yassıhöyük Mahallesi'nde oyun oynarken kolunu kırdı.

Özel hastaneye kaldırıldı

Küçük Miray olayın ardından ambulans ile Denizli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ertesi gün ameliyata alınan küçük kız, operasyondan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

İki gün uyandırılamadı

İki gün boyunca uyanmayan küçük kız, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

6 yaşındaki kız çocuğu, bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede 10 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamyarak hayatını kaybetti.

Otopsi yapıldı

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılan küçük çocuğun cenazesi, ardından ailesi tarafından alınarak Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Acıpayam Mezarlığı'nda defnedildi.

İnceleme başlatıldı

Öte yandan, Denizli İl Sağlık Müdürlüğünün, konu ile ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Aile şikayetçi olacak

Baba Mehmet Ali Tokdemir'in dayısı Görkem Kavaklı, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Kavaklı, dedesinin vefatı sebebi ile ailesiyle gittiği küçük çocuğun Yassıhöyük Mahallesi'nde salıncaktan düştüğünü belirtti.

Gelen ölüm haberi ile büyük şok yaşadıklarını söyleyen Kavaklı, çocuğun ölümünde sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Ayrıca Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da başsağlığı mesajı yayımladı.

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